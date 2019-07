“Gualberto Castro se me apareció”: Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos vivió una situación paranormal. Cuando se alistaba para su participación en el homenaje “Cantando por Gualberto” se le apareció, asegura, el mismísimo Gualberto Castro en su camerino. “Estaba yo con mi asistente, quien volteó a la puerta y me dijo: ‘creo que vino una persona a verte’. Las dos volteamos y vemos la figura de Gualberto Castro, pero no se quedó ahí permanentemente fue un flash, no habló ni nada, simplemente estaba parado en la puerta”.

Y también a Rodrigo de la Cadena.

Pero la cantante no es la única que puede contar encuentros con Gualberto, quien falleció hace tres semanas y media. El cantante Rodrigo de la Cadena también asegura que ha sentido la presencia de Castro en el escenario. Igual que Ávalos, toma esta experiencia como algo positivo ya que, asegura, no se trata de asustar a alguien sino de dejar claro que la energía de Gualberto ha estado presente en sus homenajes.

Vadhir Derbez las prefiere “llenitas”

A Vadhir Derbez le gustan las chicas llenitas, por ello no quiso a una modelo en su nuevo video musical y escogió a la actriz Ela Velden. “Pensé en una modelo y dije no, porque necesito las caras, las reacciones, necesito alguien que me dé algo de carnita, porque luego te arriesgas a traer a alguien al set, quenada más es una cara bonita y al final de cuentas es más plana que... y bueno ya no digo nada más (risas)…”, dijo el actor.