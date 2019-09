Grupos que luchan por combatir el cambio climático toman la alfombra roja de Venecia

Venecia amaneció con la alfombra roja del festival más antiguo del mundo tomada por los grupos activistas que pelean por combatir el cambio climático. Según Rimi Tomaso, proveniente de Milán para representar al grupo bioholochaust (holocausto biológico), “estamos peleando por la justicia climática.

Nuestros esfuerzos son el cierre de Climate camp, un evento de 4 días organizado por las diferentes plataformas pro clima del mundo para atraer la atención de los políticos y el planeta hacia este tema urgente. Estamos denunciando el sistema capitalista injusto que ha provocado esto pues los gobiernos están defendiendo a unos cuantos ricos y terminando con la salud de todo el resto del planeta.

Muchos de los cánceres que ahora tenemos son debidos a las sustancias tóxicas que estamos comiendo y respirando. Por ello es que hemos venido desde la madrugada a ocupar la alfombra roja y no nos pensamos mover hasta que la policía nos saque de aquí aunque sea de forma violenta”, explicó el activista quién dijo que habían pedido a la Muestra que aceptaran dar un discurso en la clausura diciendo que se declaraba con el cambio climático un estado de emergencia en el mundo, “pero aunque nos dijeron que aceptaban nuestra reivindicación no quisieron dialogar con nosotros y no nos permitieron hacerlo y es por ello que hemos tenido que tomar la alfombra roja”, apuntó el milanés.

El despliegue policial en la Muestra comenzó también desde tempranas horas de la mañana haciendo más complicado el acceso al festival, pero los activistas dicen no tener miedo a la violencia que podría suscitarse, “estamos acostumbrados a ella y sabemos cómo defendernos”, aseguró Tomaso.

Se espera que para las siete de la tarde que comience la Ceremonia de Clausura en la que desfilarán todas las estrellas que serán premiadas esta noche y para ese momento la policía espera haber podido despejar el área. Además de los galardonados en la gala estará presente el equipo del filme de clausura The Burnt Orange Heresy que protagonizan Donald Sutherland, Elizabeth Debicki y la estrella del rock Mick Jagger.

Mick Jagger y Donald Sutherland apoyan ocupación de alfombra roja de Venecia

En la rueda de prensa oficial de la película Mick Jagger y Donald Sutherland apoyaron la ocupación de la alfombra roja. Jagger apuntó, “estoy contento de que los jóvenes lo estén haciendo porque ellos son los que van a heredar el planeta y estamos en un momento muy difícil especialmente en Estados Unidos en donde todos los esfuerzos y leyes para el control del medioambiente que se habían hecho en los últimos diez años se han acabado con la nueva administración. Y cuando los Estados Unidos deberían ser el país líder en esto han decidido no hacerse cargo. Así que si la gente se siente fuerte para protestar debería hacerlo en donde sea: en la alfombra roja, en un auditorio o en cualquier otro lugar”, dijo la estrella provocando los aplausos de la sala.

Donald Sutherland agregó, “coincido con Mick en cuanto a que todas las reformas que se hicieron en la era de Obama se han quitado y lo mismo ha ocurrido en Brasil e Inglaterra. Estos jóvenes tienen que luchar fuerte y tener todo el apoyo que se pueda. Además estas personas también están luchando por la inmigración y deberían tener toda nuestra ayuda y la de ustedes, los periodistas. Cuando tienes 85 años y tienes hijos y nietos que van a heredar este desastre quieres que salgan ya de la administración los tipos que tenemos en Brasil, en Inglaterra y en Estados Unidos. Ellos están arruinando el mundo y nosotros también somos culpables por tenerlos ahí, pero hay que hacer algo al respecto”, afirmó con fuerza obteniendo también la aprobación de los asistentes.