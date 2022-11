Grupo Firme en la NFL: “Es americano, no un partido de las Águilas”, critican usuarios

Sin lugar a dudas este 2022 ha sido el año de Grupo Firme, no sólo se han consolidado como uno de los grupos de música regional más importante de los últimos tiempos; además han conquistado cualquier cantidad de premiaciones y se convirtieron en los poseedores del récord de asistencia para un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, al convocar a más de 280 mil personas en su concierto del pasado 25 de septiembre.

Ahora, la banda liderada por Eduin Caz puede anotarse otro éxito a su lista, pues hace tan sólo unos minutos fueron confirmados por la NFL para amenizar el espectáculo de medio tiempo que se realizará durante el partido de los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona, el próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca.

La noticia fue a dada conocer esta tarde por la propia liga de futbol, que a través de sus redes sociales publicaron una fotografía de Caz y compañía para hacerlo oficial: “¡Puro Grupo Firme! Disfrutaremos de un show de medio tiempo increíble durante el Mexico Game”, escribieron junto a la postal.

Aunque muchos fans y personalidades del medio celebraron que los tijuanenses la estén rompiendo de esta manera, para los usuarios de las redes y los aficionados al futbol americano la noticia no fue muy bien recibida y ya han criticado la actuación de la banda y la decisión de la liga de incluirlos.

“Todo iba bien hasta que vi esta publicación”, “Es meme, ¿verdad?”, “¿Qué no hay otro grupo en México?”, “Mejor no hubieran gastado en medio tiempo”, “Qué nacada de medio tiempo”, “Es americano, no un partido de las Águilas”, “Tras esta publicación, se venden dos boletos”, “¿Por qué nos hacen esto a los aficionados a este bello deporte?”, “Garoppolo escuchando a Grupo Firme ¿por qué no?”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero no todo es malo, también hay quienes salieron a su defensa y consideran que es un gran avance para la cultura mexicana que la música tradicional sea incluida en eventos tan importantes como este; además lamentaron que los mexicanos reciban tantos comentarios clasistas: “¿Qué tiene de malo que destaquen la cultura de México en un partido como ese?”, “Para los que no los conocen ojalá se den la oportunidad porque la música es versátil, universal y para todos los gustos ¡Felicidades! Y qué Viva Mexico!”, “Mexicanos criticando el éxito de otros mexicanos, un clásico”.

Hasta el momento no se han dado detalles de la duración del espectáculo o las canciones que la banda podría interpretar, lo único que se ha confirmado es que la participación de Grupo Firme será televisada al igual que todo el partido.



Grupo Firme amenizará el partido de la NFL en México Foto: Instagram

