Gracias a que no detuvimos "vándalos", tuvimos un saldo blanco: organizador del KnotFest

Javier Castañeda, director general de Live Talent, empresa organizadora del KnotFest y ForceFest respondió sobre la polémica que envolvió la jornada sabatina del encuentro en el Deportivo Oceanía de la CDMX, donde reinó el caos, hubo incendios, destrozo de instrumentos musicales y las dos bandas principales cancelaron: Slipknot y Evanescence, aunado a un largo tiempo de espera en el que ninguna autoridad anunció a la gente la cancelación de las bandas.

Su explicación es que detectaron una fisura en la valla del escenario principal y trataron de solucionarla para no continuar con el show de manera "irresponsable", pero unos se dieron cuenta y aprovecharon para hacer destrozos y pasar a otras zonas que no habían pagado.

"La decisión de no impedirles que hicieran esos actos de protesta, como lo que pasa en estas últimas marchas que destruyen museos históricos, nosotros decidimos que no interviniera la seguridad pública, la seguridad privada porque estaban en un plan los chavos que iban a responder (hace ademán de un golpe como respuesta). Gracias a esas decisiones, a que paramos el evento, a que no detuvimos a los vándalos —porque no se les puede llamar de otra manera—, tuvimos un saldo blanco, ustedes vayan a investigar a la SEMEFO, a la policía, no hay ningún muerto (como dijo algún medio) o manden una investigación a ver si lo enterramos (señalando el suelo) ".



No avisaron de la cancelación porque no les prestaron el micrófono

Pareciera, agregó, que actualmente en México "Es una diversión destruir cosas y ser rebeldes pero de una manera que pone en riesgo a la gente". Lo cierto es que mucha gente se quejó en el festival por la falta de control y porque no les avisaron qué estaba pasando.

"El dueño del equipo de audio no nos dejó usar el micrófono, la empresa dueña del equipo de audio nos apagó el micrófono y nos dijo "si ustedes dicen eso nos van a (destruir las cosas)" , nosotros pensamos que si hubiéramos dicho a la gente que se tranquilizaran y se portaran bien... pero pues ya no nos quisieron abrir el micrófono", declaró, además de que dijo que aún confiaban en que se pudiera realizar el concierto de Slipknot.



No se puso en riesgo a nadie

Cuando se le cuestionó por qué no tomar otras medidas al ver lo que estaba pasando y utilizar otra logística, Castañeda contestó.

"Cualquier tipo de logística, aunque hubiera sido una logística muy profesional, la gente hubiera reaccionado de esta manera", y aseguró que en ningún momento se puso en riesgo a los asistentes.

"Nunca se puso en riesgo a la gente que vino ayer. Si alguien se puso en riesgo puedes ir a buscar un dictamen en los hospitales más cercanos a ver si hubo algún herido".



Robos y accidentes hay en todos lados

Otra de las quejas de los asistentes fue por la tremenda cantidad de robos de celulares y carteras registrados el sábado. El organizador dijo que no podía garantizar la seguridad de cada asistente.

"¿Cómo te cuido las manos? ¿Cómo te pongo yo 20 mil policías? No caben ni siquiera en este lugar", y afirmó que este tipo de robos de celulares y carteras hay en todos lados.

"Los robos pasan en todos lados. En Coachella hay una robadera de celulares, afuera del Corona Capital también. A mí me robaron mi teléfono cuando fui a ver a Black Sabbath, la inseguridad en el país está (muy fuerte) aunque tengas mil policías…"

También comentó que lo que ocurrió el sábado puede pasar en cualquier lugar.

"Le pasó a Slipknot en el Townknot festival, donde se reventó la valla y se canceló el show. Cuando se le reventó la valla a Pearl Jam en el rock skill festival y se murieron tres personas. A todos les ha pasado. Es algo que le ha pasado a muchos festivales en la vida".

En la jornada de este domingo el festival contó con mil 100 elementos de seguridad pública y 600 elementos de seguridad privada.



La siguiente semana se dará a conocer el proceso de reembolso

La empresa tendrá que hacerse responsable de reembolsar el dinero de los boletos a los asistentes que resultaron afectados con la situación, por lo que Castañeda dijo que esta información estará disponible a partir de la próxima semana, así como la posibilidad de reagendar con Slipknot.



Afectaciones a Evanescence están cubiertas

Aunque habrá pérdidas económicas por los reembolsos, el organizador dijo que por Evanescence, cuyos instrumentos fueron destruidos, no habrá mayor problema.

"Hay un seguro que va a cubrir los gastos de Evanescence, estamos muy tristes y dolidos de lo que sucedió y seguramente vamos a tratar de hacer algo en conjunto con ellos".



HELL&HEAVEN sigue en pie

Pese a lo ocurrido, confirmó que todo sigue viento en popa para otro de sus festivales de metal, el Hell & Heaven.

“Esta súper confirmado. Vienen artistas muy importantes al próximo Hell & Heaven".

Durante el domingo, el ForceFest ocurrió hasta cerca de las diez de la noche sin mayor incidente que la cancelación de algunas bandas encargadas de abrir el evento.

maf