Gomita relata episodios de maltrato que vivió con su padre

El pasado 17 de diciembre, la conductora Araceli Ordaz conocida en el mundo del espectáculo como Gomita, compartió a través de redes sociales que su padre y exmánager , Alfredo Barajas, había sido declarado culpable por violencia física intrafamiliar luego de que lo denunciara hace dos años. Ahora la famosa relató algunos de los episodios de brutal violencia que vivió con Barajas.

Fue en octubre de 2021 cuando la presentadora alzó la voz en contra de su entonces presunto agresor, pues comunicó en su Instagram: había sido golpeada por su padre debido a que intentó defender a la señora Elizabeth Campos, quien también estaba siendo agredida por su esposo.

De acuerdo con la versión de la famosa, no era la primera vez que sufría este tipo de maltratos.

“Otra vez me volvió a golpear mi papá”, mencionó en la red social.

Si bien Gomita puso una orden de alejamiento contra su mánager tanto para ella como para su madre, posteriormente dio a conocer que temían por sus vidas, ya que Barajas estaba haciendo actos de hostigamiento contra su esposa.

“Solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí. Las dos tenemos una orden de restricción y tú no te puedes acercar y tampoco te puedes acercar a la casa de mi mamá”, dijo más tarde.

Tras las fuertes acusaciones, la conductora acudió a la primera audiencia del caso el 12 de diciembre, situación que también informó a su público.



Foto: Vía Instagram @gomitaoficial123

Gomita da detalles sobre el maltrato que vivió con su papá

Araceli fue invitada al programa de Youtube de la psicóloga española Silvia Olmedo, donde relató algunos episodios de violencia que vivió con Barajas.

El momento que llevó a la conductora a enfrentar a su mánager se dio en septiembre de 2021.

En aquella ocasión, Gomita regresó a su casa de un viaje de trabajo y comenzó a notar actitudes extrañas en su madre: “Casi siempre que pasaba algo en la casa, yo me daba cuenta porque ella estaba rara. Callada, distraída y le hablabas y se iba”, dijo.

Araceli explicó que en algunas ocasiones, Don Kiko, como también es conocido, encerraba a Elizabeth para violentarla físicamente, mientras que en otras la maltrataba enfrente de sus hijos.

Si bien la conductora le insistió a su madre que le contara lo qué había pasado, en realidad fue una estrategia lo que la ayudó a enterarse del problema.

“Le dije que había platicado con el psicólogo, porque en ese momento acudíamos con el mismo, y que me platicara qué estaba pasando”.

Tras esto, Campos le expresó que su esposo la había encerrado en un closet y la había amenazado de enterrarle un gancho y “le dijo que si no lo hacía él, en algún momento ella se iba a quitar la vida porque la iba a hartar”, agregó Gomita.



Captura.

Por ende, la conductora decidió hablar con su padre y le pidió que se separara de Elizabeth, sin embargo, este le respondió que solo estaban juntos porque la familia significaba un negocio.

“Ya cuando me salí de su cuarto, como fui a su casa en mi camioneta. Me doy cuenta que no traigo las llaves, me regreso por ellas. Él me gritó miles de cosas: que me iba a quitar mis pertenencias, mis casas, lo que yo me había comprado por mi dinero. No hice caso y cuando entro a mi cuarto me cierra la puerta, la abro y me empieza a dar de cabezazos”, recordó.

Entre llanto, la presentadora explicó que la agarró con los dos brazos y no la quería soltar, por lo que Campos intentó separarlos.

“Me arrancó las extensiones. Me llevó contra la pared, me azotó, me desvanecí, me agarró a patadas. Me dio muy fuerte”, dijo.

La famosa relató que intentó decirle que parara pero él le gritaba: “Eso es lo que querías”.

Posteriormente ella le gritó a una de sus tías, que trabajaba con ellos, que le llamara a una patrulla.

También contó que uno de los momentos más difíciles de la escena fue ver a su padre pedirle que no dijera nada de lo que había pasado a los oficiales.

“Sentí feo porque es mi papá, porque lo amo pero me ha hecho mucho daño. Me da miedo. En las audiencias era muy difícil escucharlo”.

Cabe mencionar que la entrevista se dio al día siguiente de la sentencia a su padre, por lo que Gomita añadió que le dieron a “Don Kiko”, 1 año de cárcel porque únicamente fue acusado de violencia física: “Como no hubo más cosas, no llegué casi muerta, no le otorgaron los 6 años de prisión: que es la más alta y le dieron un año. Su multa fue de 4 mil pesos”.



Foto: Vía Instagram @s.chaveof

