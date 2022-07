Gomita denuncia públicamente a su expareja por haberla golpeado

La violencia que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, habría vivido hace algunos meses no ha quedado atrás, por desgracia la influencer volvió a ser agredida físicamente, pero esta vez no fue a manos de su padre; sino del hombre con el que mantenía una relación sentimental.

En enero de este año, Ordaz reveló a sus seguidores que se encontraba feliz y muy enamorada; sin embargo, su pareja no fue el príncipe azul que ella creía, pues llegó a golpearla.

A través de varios videos que publicó en sus historias de Instagram, la también conductora confesó que se encuentra muy afectada por lo que le sucedió, sin embargo, explicó que si decidió romper el silencio y contar su historia fue para no haya más mujeres maltratadas.

“Me costó mucho trabajo tocar el tema porque lo quería superar yo primero. Yo me juré que no me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. No le entreguen su corazón a cualquier persona”, dijo en un primer video.

Posteriormente, Araceli compartió algunas imágenes de las agresiones que su exnovio le hizo y en ellas se pueden ver varios rasguños, moretones y hasta mordidas en su cuerpo.

“Me mordió la cara. Me defendí como pude”, fueron los mensajes con los que acompañó las postales fechadas en junio de este año.



Foto: Instagram



Foto: Instagram

Asimismo reveló que se encuentra en tratamiento piscológico y psiquiátrico para superar estos momentos tan traumáticos por los que pasó, además de que no dejará que nadie vuelva a lastimarla.

Hasta ahora, Gomita no ha señalado si tomará acciones legales contra su exnovio, eso sí aclaró que ya no tiene ningún contacto con él pues, incluso, lo bloqueó de todas su redes.

