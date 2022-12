Gomita acude a primera audiencia tras la denuncia que interpuso contra su padre por violencia intrafamiliar

La conductora Araceli Ordaz, también conocida como Gomita, anunció en sus redes sociales que hoy martes, 13 de diciembre, era un día maravillloso, pues se preparaba para acudir a la primera audiencia tras la denuncia legal que le puso a su padre y exmánager, Alfredo Barajas, por violencia intrafamiliar.

Fue el año pasado que la presentadora alzó la voz en contra de su presunto agresor, ya que comunicó a través de redes sociales: había sido golpeada por Ortiz debido a que intentó defender a su madre Elizabeth Campos, quien también estaba siendo agredida.

De acuerdo con la versión de la famosa, no era la primera vez que sufría este tipo de maltratos.

“Otra vez me volvió a golpear mi papá”, mencionó en octubre pasado.

Araceli no solo externó la situación que estaba viviendo sino que incluso aseguró su padre tiene una orden de restricción para no acercarse tanto a ella como a su madre.

“Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato”, escribió a través de Instagram.

Días más tarde informó que temía por su vida y la de Elizabeth, por lo que decidió vivir en el extranjero, también comentó que su padre estaba haciendo actos de hostigamiento contra su esposa.

"Solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí. Las dos tenemos una orden de restricción y tú no te puedes acercar y tampoco te puedes acercar a la casa de mi mamá.

"Déjanos vivir en paz. Me da miedo la vida de mi mamá y la mía. Me entristece vivir con miedo y mi mamá está igual", dijo.

Araceli acude a la audiencia

La famosa utilizó nuevamente sus redes para comunicar el proceso de la batalla legal contra su padre, pues a través de instastories contó que ayer por la noche había llorado, por lo que esperaba que la disculpara su audiencia por aparecer con el rostro hinchado.

“Oigan estoy nerviosa, hoy tengo audiencia. Me voy a alistar, deséenme mucha suerte”, expresó.

Gomita mostró a sus fanáticas una rutina de skin care para su importante día.

“Me dormí hasta las 4 de la mañana, me desperté a las 7, discúlpenme el ojo pequeñito”, agregó.

Al término de la preparación de su piel, colocó un mensaje en letras blancas en el que se lee: “Es hoy día de denuncia de la audiencia que le puse a mi papá”.

Gomita contó que probablemente le sea inevitable llorar en el lugar, sin embago, lo intentará: "Les voy a encargar que me tengan en sus oraciones, si pueden prender una veladora con toda la fe del mundo”, concluyó.

