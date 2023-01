La cantante mexicana Gloria Trevi usó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que responde a la controversia generada en los últimos días, luego de que la revista Rolling Stone revelara que fue demandada en California por el delito de corrupción de menores.

En el año 2000, Trevi fue capturada junto al productor musical Sergio Andrade, acusada de haber formado parte de un clan que abusaba de mujeres menores de edad bajo la promesa de una carrera exitosa.

La intérprete de "Zapatos Viejos" pasó cuatro años en prisión preventiva y fue absuelta cuando un juez dijo que no habían pruebas suficientes para juzgarla por los delitos de secuestro, violación y corrupción de menores.

“Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia”, comienza el comunicado de Trevi.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”, indica.

Dos demandantes fueron quienes hablaron del abuso que sufrieron cuando tenían 13 y 15 años durante un concierto de la intérprete de “Zapatos viejos”, en la década de los 90.

Según la información de Rolling Stone, Gloria Trevi “se acercó a ellos en público y los atrajo a unirse al supuesto programa de formación musical de Andrade. Las víctimas dicen que las convenció para convertirse en esclavos sexuales del entonces productor”. El abuso habría ocurrido en Los Ángeles.

“Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora”, señaló la cantante.

La también compositora dijo que desde hace años es ella quien sostiene una demanda por difamación en Estados Unidos contra quienes en el pasado la señalaron de abusadora. Ella se ha declarado también víctima de Andrade.

“Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”, señaló.

También hizo un llamado a no atender los “titulares absurdos y amarillistas”, sino esperar a conocer la verdad mientras ella sigue trabajando en su defensa.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están en cualquier tipo de abuso”, expresó.