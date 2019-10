Gloria Trevi ni sabía de la condonación de impuestos

La aparición de su nombre en la lista de personalidades y empresarios a quienes se le condonaron impuestos no preocupa a Gloria Trevi. Nos comentan que la cantante ni siquiera estaba enterada de la noticia detonada por el gobierno federal que publicó los nombres de algunos de los que recibieron el beneficio de la Ley de Ingresos 2007. Y que cuando sus colaboradores le preguntan por el caso, La Trevi responde categórica: “A mí no me han perdonado un centavo”.

Itatí le dice “maldita lisiada” a Frida Sofía, en broma.

Después de que la hija de la Guzmán la insultara en su cuenta de Instagram por haber opinado sobre los problemas que tiene con su familia, Itatí Cantoral dijo: “Creo que tenemos un país libre, gracias a Dios, y que así siga porque a mí no me gustaría no tener libertad de expresión, poder poner en redes lo que tú quieres, lo que tú piensas”, señaló la actriz y a los insultos contestó: “¿Qué?, ¿quién fue?, ¿cómo? ¡maldita lisiada!”

RBD sigue vivo.

Maite Perroni festejó el 15 aniversario de Rebelde, la telenovela que la llevó a la fama a ella y al resto de sus compañeros. Con un video que publicó en sus cuentas de redes sociales, la cantante reconoció que ese proyecto sigue siendo el más exitoso en su carrera. “Éramos seis compañeros pero también seis almas, seis corazones y muchas historias”.