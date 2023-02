Gloria Trevi dedica emotivo mensaje a Ángel Gabriel, su hijo que nació en la cárcel

Gloria Trevi mostró en redes su faceta de mamá amorosa, pues su hijo mayor Ángel Gabriel cumplió 21 años, y la cantante le dedicó un emotivo mensaje de amor; nació en 2002, cuando la cantante estaba en la cárcel, bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Aunque Trevi nunca ha dicho públicamente quién es el padre biológico de Ángel, se comenta que es Sergio Andrade, quien fuera su mánager y con quien tuvo una hija llamada Ana Dalay, fallecida dos meses antes de que la intérprete de "Zapatos viejos" fuera encarcelada.

Cuando Ángel hizo público su interés de incursionar en el mundo de la música, el joven contó a EL UNIVERSAL su deseo de que algún día sea reconocido por su talento y no sólo por ser "el hijo de Gloria Trevi".

"A veces te ven en un lugar y dicen: ‘porque es el hijo de... no se lo ganó, no se lo merece’. Por eso hablé con mi mamá, le dije que no iba a querer su ayuda y ella me dijo: ‘yo no te voy a ayudar con el video, con eso de las canciones, tú averigua lo que vas a hacer, tú encuentra tus compositores’", dijo en aquel momento.

Gloria Trevi y el emotivo mensaje para su hijo

Con un par de fotografías, Gloria Trevi felicitó a su hijo mayor por su cumpleaños, la cantante posteó dos instantáneas, cuando Ángel Gabriel era un bebé y otra de cómo luce actualmente.

Trevi reconoció que era un hijo bello, noble y sencillo que llegó al mundo a salvarla.

"Feliz cumpleaños mi Ángel @angelgabrielgt estoy conmovida y agradecida con Dios por el chico tan increíblemente bello y lleno de cualidades q eres, pero sobretodo tu nobleza y tu sencillez, gracias por salvarme… ¡tu familia los q te conocen y muchísimos fans te celebramos!", se lee.

Gloria ha contado en diversas ocasiones que el nombre de Ángel Gabriel lo escogió porque un día, estando en la cárcel, abrió la Biblia al azar y leyó ese nombre; el hijo que tuvo con su esposo Armando Gómez se llama Miguel Armando.

¿Por qué estuvo en la cárcel Gloria Trevi?

En enero de 2000, Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004, después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra.

Sin embargo, aunque Andrade fue condenado por violación, secuestro y corrupción de menores, solo pasó un año más tras las rejas. El escándalo en torno al entonces llamado "clan Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando la cantante Aline Hernández publicó el libro "La Gloria por el infierno" (1998).

Aun sin respuesta de Trevi ante las nuevas acusaciones, la cantante siempre se ha declarado inocente, y desde su liberación retomó su carrera con éxito y se ha dedicado a intentar limpiar su nombre.

*Con información de EFE.

rad