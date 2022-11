Gloria Trevi causa polémica en redes por su extrema delgadez

El nombre de Gloria Trevi se ha convertido en tendencia gracias a su próxima bioserie: “Ellas soy yo”, proyecto que el día de ayer inició grabaciones y en el que se promete desvelar algunos secretos de la polémica vida de la cantante.

Pero este no es el único motivo por el que los usuarios de redes sociales están hablando sobre la intérprete de “Vestida de azúcar”, a la par de su nueva serie, también han expresado su preocupación por ella, pues en su última aparición luce muy diferente a como tenía acostumbrado a su público.

El debate fue generado por un video que Adrián Uribe publicó en sus cuenta de Instagram, en el que ambos aparecen bailando “Él se equivocó”, último sencillo de “La Trevi”. Lo que llamó la atención de sus seguidores no fue la coreografía o las ganas que le echaron al baile, sino la extrema delgadez de la famosa.

Lee también: Filtran videos de la exnovia de Nicky Jam, la modelo Génesis Aleska, haciéndole brujería al cantante

Aunque gloria siempre ha lucido una figura delgada, muchos de los usuarios han asegurado que ha bajado tanto de peso que su cuerpo ya no luce saludable: “Qué delgada está, hasta se le mira más grande la cabeza que el cuerpo”, “¿Qué le está pasando a la Trevi?”, “Se le ve rarísimo el cuerpo”, “Esta mujer era hermosa, ahora está demasiado flaca, parece que se va a partir en dos”, “Chin qué mal se ve”.

Por si fuera poco, también le pidieron ya no recurrir a los procedimientos estéticos y aceptar que el paso del tiempo es inevitable, pues consideran que ahora ya ni siquiera se parece a ella misma y hasta la compararon con Lyn May: “La Trevi ya ni siquiera se parece a La Trevi”, “Ya no puede sonreír como antes, tanta cirugía.. ¿por qué no se aceptan tal como son?”, “La nueva Lyn May”, “Qué mal se ve, por qué no pueden envejecer con orgullo y dignidad”, "Parece otra, demasiada cirugía plástica”, escribieron.

Lee también: Kunno y David Guetta vivieron un momento incómodo por un beso y todo quedó en video