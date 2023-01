Globos de Oro 2023: Dónde ver las películas y series ganadoras

De las casi 20 producciones de cine y tv que se llevaron al menos un Globo de Oro a casa, la mayoría pueden ser vistas en cualquier dispositivo, siendo sólo una mínima parte la que esperan salida en pantalla grande.

Entre Netflix y HBO se llevan gran parte del contenido, mientras que Apple TV casi nada y Disney+ carece de ello.

Si quieres ver algunas de las ganadoras, esta es la agenda que debes portar a donde quiera que vayas.

Películas que primero irán a cine

-"Los Fabelman" (Mejor Película Drama y Dirección): 26 de enero

-"Tar" (Cate Blanchett como Mejor Actriz de Drama): 9 de febrero

-"Los espíritus de la isla" (Mejor Película Musical o Comedia y Mejor Actor con Colin Farrell): Desconocido

Películas en streaming

-"Todo en todas partes al mismo tiempo" (Ke Huy Quan y Michelle Yeoh, Actor de Reparto y Actriz en Película Comedia o Musical): Disponible a la renta en Claro Video. Apple TV, Amazon Prime Video y Youtube, con costo de 29 a 60 pesos

-"Elvis" (Austin Butler, Actor en Película de Drama): HBO Max

-"Pinocho" (Película Animada): Netflix

"Argentina, 1985" (Película en Lengua Extranjera) : Amazon Prime Video

"Black Panther: Wakanda por siempre" (Angela Bassett, Actriz de Reparto): Disney a partir de febrero.

"RRR" (Canción Original): Netflix

Series de TV

-"Abbott Elementary" (Mejor Serie Comedia o Musical y Mejor Actriz con Quinta Brunson): Star+

-"La casa del dragon" (Mejor Serie Drama): HBO Max

-"Yellowstone (Kevin Costner, Mejor Actor Serie Drama): Paramount+ y Claro Video

-"The white lotus" (Mejor Serie Limitada o TV Movie y Jennifer Coolidge por Mejor Actriz en Serie Limitada o TV Movie): HBO Max

-"Euphoria" (Zendaya como Mejor Actriz en Serie de Drama) HBO Max

-"The bear" (Jeremy Allen como Mejor Actor Serie de Comedia o Musical): Star+

-"Ozark" (Julia Garner, Mejor Actriz de Reparto en Serie Drama, Comedia o Musical ): netflix

-"Dahmer" (Evan Peters como Mejor Actor en Serie Limitada): Netflix

-"Encerrado con el diablo" (Paul Walker, Mejor Actor de Reparto en Miniserie): Apple TV

-"The dropout" (Amanda Seyfried, Actriz en Serie Limitada o TV Movie): Star+



