Gladiador 2: no podrás creer cómo luce Lucius 23 años después del estreno

“Gladiador” se estrenó hace 23 años y muchos se han preguntado cómo lucen hoy sus protagonistas. Sin embargo, nos vamos a centrar en Lucius personaje a quien le dio vida Spencer Treat Clark. El joven ha cambiado bastante en todo este tiempo y ya dejó de ser menor de edad tal como lo era en la película que lo llevó a la cima.

Lee también: Christian Bale y Russell Crowe, actores violentos que son reconocidos por La Academia

Spencer Treat Clark tenía tan solo 12 años cuando formó parte de uno de los éxitos más importantes de la industria cinematográfica. La experiencia de compartir elenco con actores como Russel Crowe y Joaquín Phoenix sin duda fue muy importante para su carrera. Si bien ha logrado varios papeles más luego de “Gladiador” lo cierto es que no ha sido convocado para la precuela.



Treat Clark en su papel de Lucius en Gladiador pic.twitter.com/WXirFvOE5t — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 1, 2023

Gracias a su papel como Lucius en “Gladiador” el joven de 35 años fue nominado como “Mejor actor de reparto” durante los “Young Artist Award” de aquellos años. Tras su participación en la cinta de Ridley Scott integró el elenco de “El protegido” junto a Bruce Willis como protagonista. Sin duda, significó un representativo salto en su carrera.

Lee también: RBD: los 5 looks más recordados por los fans de Anahí como Mia Colucci

Así luce Lucius a 23 años del estreno de “Gladiador”

Con 35 años, Spencer Treat Clark ha sabido ganarse su lugar en la industria del entretenimiento. Pese a que muchos actores terminan abandonando su carrera cuando comienzan tan jóvenes en su caso todo fue diferente. Luego del éxito de “Gladiador” tan solo se alejó por un tiempo hasta que obtuvo su papel protagónico en “Río Místico”.



Spencer Treat Clark también ha formado parte de los elencos de “The Last House on the Left” y “Much Ado About Nothing”. En el 2019 el protagonista de “Gladiador” regresó al cine gracias a su participación en “Glass”. De ahí también fue convocado para la secuela “El protegido”. Como su fuera poco ha sido calificado como el nuevo galán en el mundo del espectáculo.