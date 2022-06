Gian Marco llega con plenitud y en su mejor momento al Pepsi Center

Gian Marco es un compositor que le ha hecho canciones a artistas como Alejandro Fernández, Carlos Rivera, Christian Castro, Emmanuel, Edith Márquez y Gloria Estefan, pero no sólo eso, sino que el también cantante peurano tiene su propio proyecto solista y una carrera ininterrumpida con la que ya está cumpliendo 30 años.

La clave para renovarse y permanecer activo a pesar de los años, según considera, es que nunca ha intentado seguir las tendencias de la industria musical, sino que ha buscado mantener la autenticidad en sus letras y sonidos.

"Lo importante es no dejar de ser uno mismo, esa es una consigna primordial en la vida de cualquier músico, crecer con la industria es importante pero la música de moda siempre estará de moda en cualquier época, pero en mi caso la música de moda no es lo importante, sino seguir haciendo lo que he hecho por tantos años”, dice Gian Marco en entrevista.

El cantante de 51 años reconoce que ya no tiene una lista de deseos para que otros famosos interpreten sus temas, sino que ha llegado a una etapa de plenitud en la que su música se ha convertido en un catalizador para él y sus escuchas.

"Ahora estoy muy concentrado en lo mío en mi disco, mis conciertos, mi música, hay una gran parte de mi carrera que le compuse a mucha gente, pero ahora ya no tengo ese check list y estoy muy tranquilo”, señala.

Durante la pandemia se dedicó a escribir un nuevo álbum de estudio llamado Mandarinas, mismo que interpretará en un concierto en el Pepsi Center hoy 9 de junio.

Se trata de un espectáculo que se pospuso cuando comenzó el confinamiento y que ahora retomará a las 20:30 horas.

"Siento mucho agradecimiento de volver al lugar donde se puede manejar todo de la forma más normal posible” “Estar con mi Banda arriba del escenario y tenerlos cerca fue lo que más extrañé”.

rad