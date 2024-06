Ghost estrena mundialmente 'Rite Here Rite Now', su película concierto que combina música y mitología

La banda sueca Ghost ha lanzado mundialmente su película concierto titulada "Rite Here Rite Now". Dirigida por Tobias Forge y Alex Ross Perry, esta producción captura los momentos culminantes de su gira Re-Imperatour 2023, específicamente los memorables shows del 11 y 12 de septiembre en el Kia Forum de Inglewood, California. Los seguidores mexicanos podrán disfrutar de esta experiencia única en cinépolis los días 20, 21 (con una nueva fecha) y 22 de junio.

Más que una simple película sobre un concierto, esta obra combina interpretaciones en vivo de éxitos como "Rats", "Year Zero" y "Mary on a Cross" con una narrativa ficticia que explora el universo de Ghost. La trama se centra en el carismático Papa Emeritus IV, acompañado por sus enigmáticos Nameless Ghouls.

Entre bastidores, la figura de Sister Imperator, madre de Papa Emeritus IV, continúa influenciando las decisiones del Clérigo. Además, la película incluye la aparición fantasmagórica de Papa Nihil, el anciano patriarca de los Papas Emeritus, quien regresa para aconsejar a su hijo.

A lo largo de la película, Papa Emeritus IV se enfrenta a profundas reflexiones sobre su destino y su rol dentro del clero. Guiado por el espíritu de su padre, que aparece con su característico maquillaje de calavera y su atuendo sacerdotal blanco, el líder de Ghost explora la importancia de vivir el presente y disfrutar de lo que se puede controlar.

El concierto presenta canciones emblemáticas como "Spillways", "Ritual", "Cirice" y "Con Clavi Con Dio", que resuenan intensamente en el recinto. Los asistentes, muchos de ellos vestidos con el icónico maquillaje de los Papas Emeritus, ataviados como monjas o llevando figuras de Papa Emeritus en peluche, contribuyen a la atmósfera única del evento, con la presencia notable de una bandera mexicana en las primeras filas.

El desenlace de la película reserva una sorpresa inesperada: una escena poscréditos sugiere la posibilidad de un predecesor para Papa Emeritus IV, invitando al público a no abandonar sus asientos hasta el final.

Para entender mejor la historia de Ghost y la evolución de sus líderes, aquí presentamos a cada Papa Emeritus:



Papa Emeritus I hizo su debut con el álbum "Opus Eponymous" en 2010, marcando el inicio de la saga de los Papas. Su liderazgo fue breve, durando hasta 2012.



Papa Emeritus II tomó el relevo coincidiendo con el lanzamiento del álbum "Infestissumam". Bajo su liderazgo, Ghost ganó popularidad internacional y realizó extensas giras. Su mandato incluyó la producción del EP "If You Have Ghost", consolidando a la banda en la escena del rock.



Papa Emeritus III fue presentado en 2015 con el lanzamiento del tercer álbum de la banda, "Meliora". Su reinado terminó dramáticamente en 2017 durante un concierto donde fue reemplazado por Papa Nihil.



Papa Nihil, conocido también como Papa Emeritus Zero es conocido por ser anciano con cabello gris y ojos blancos, tocaba el saxofón. Su "muerte" se presenció en el escenario en 2020 durante un show en CDMX.



Cardinal Copia, lo conocimos en 2018 y fue ascendido a Papa Emeritus IV en 2020, actualmente, se encuentra al frente de la banda.