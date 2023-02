Las dos hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto recién acaban de cumplir años y sus padres, de manera separada, festejaron con ellas, por lo que este fin de semana la actriz sorprendió a sus pequeñas con una gran celebración.

Elisa Marie es la hija mayor que nació el 17 de febrero de 2004, mientras que la menor, Alexa Miranda, nació el 19 de febrero de 2014; ambas recibieron globos y un pastel cada quien para festejar sus 14 y nueve años respectivamente.

Las niñas, junto con su madre, subieron a sus redes sociales fotografías de este cumpleaños dentro de un famoso hotel en la Ciudad de México en donde compartieron su amor..

“Sí, somos acuarianas las mosqueteras. Celebrando a mis niñas, las disfruté y disfrutaron demasiado, gracias a mis cómplices por ayudarme a que todo saliera increíble”, escribió Bazán en sus redes sociales.



Ante estas fotografías diversas personas escribieron sus felicitaciones a las pequeñas como Grettell Valdez quien expresó “feliz cumpleaños hermosas, las quiero mucho”. África Zavala escribió: “hermosas” y un emoji de corazón, mientras que Verónica del Castillo les dijo: “divinas”.

“Olé las tres mosqueteras son del mismo signo, por cierto guapísimas todas, éxitos y lluvia de bendiciones”, “Las acuario somos las mejores mujeres, de sentimientos nobles y carácter fuerte, definitivamente especie en extinción”, “Qué hermosas todas, igual a la mamá”, “muchas felicidades bendiciones para las tres”, “muchas felicidades, qué bonito que las tres cumplen años el mismo mes”, fueron algunas felicitaciones de los cibernautas.

“Felicidades para tu hijita y felicidades para ti por hacer un gran trabajo como mamá”, “Hermosas las mosqueteras, arriba las acuarianas”, “Qué hermosas y grande están las niñas”, “Que la vida siga a favor y bendecidas”, fueron otros mensajes de los fans.

Por su parte Gabriel Soto le dedicó algunas palabras a sus hijas, mientras que subió algunas fotografías con los mejores momentos con ellas.

“No puedo creer que ya cumplas 14 años hija mía. No sabes lo orgulloso que estoy de ti, de ver en la mujer que te has convertido, inteligente, madura, amorosa, estaré para ti siempre que me necesites para apoyarte, para acompañarte y para ser tu guía. Te amo con toda mi alma y sabes que eres todo para mí”, le escribió a Elisa.

“Y sí, oficialmente ya tienes 9 años hijita mía, sigue siendo esa niña llena de luz, con esa chispa que te caracteriza, esa niña alegre, risueña, juguetona, noble y con esa mirada tan tierna que sabes que me derribe. Te amo con todo mi corazón hijita mía y estaré para ti siempre”, fueron las palabras de Soto a Alexa Miranda.