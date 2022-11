Georgina Rodríguez se inspira en Jennifer López para reclamarle algo muy importante a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ya ha dejado muy en claro que por el momento no piensa contraer matrimonio, aunque dejó abierta la posibilidad de recibir la propuesta algún día. Incluso en su exitosa serie de Netflix reveló, a través del grupo “Las Queridas”, así llama a sus amigas más cercanas, que este es un tema que “no depende de ella”.

A la pareja de Cristiano Ronaldo todo el mundo le pregunta cuándo van a dar el sí quiero. Después de todo se han vuelto uno de los romances más estables en el ambiente y con hijos en común. Sin embargo, la modelo está cansada de que se lo pregunten y por ello tal vez se haya inspirado en la Diva del Bronx para reclamarle al futbolista.

Es que Georgina Rodríguez ya ha explicado hasta el cansancio que “no creo que cambie mucho nuestra situación, me siento muy amada, tengo lo más importante con Cristiano que son nuestros maravillosos hijos, y el amor de él que tengo todos los días”. Es por ello que dicen que ya no quiere escuchar más una canción de JLo.

Cuál es la canción de Jennifer López que Georgina Rodríguez ya no quiere escuchar

Pese a que la pareja de Cristiano Ronaldo hace todo lo posible por dejar en claro que no le interesa casarse, lo cierto es que no puede evitar que le pregunten “¿el anillo pa cuando?”. Es por ello que tal vez la canción de Jennifer López la tenga cansada, aunque la haga en sentir identificada también.

Incluso Georgina Rodríguez ha llegado a bromear con el tema y la letra de la canción al señalar que en sus dedos “ya no tengo espacios para anillos”. “Siempre están con la bromita de la boda, y la boda para cuándo. ¿En qué momento Jennifer López sacó esa canción del Anillo pa’ cuándo? Anda que no me la han cantado, y bueno, es algo que no depende mí”, se quejó la influencer.