Georgina Rodríguez confirma por qué es una de las mujeres más hermosas con elegante look

Todo está listo. Georgina Rodríguez vuelve a la pantalla de Netflix con la segunda parte de su docu-reality “Soy Georgina”. A través de seis episodios, la pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió a sus fans de todas partes del mundo con datos y vivencias de su cotidianidad.

Georgina Rodríguez tuvo que pasar momentos difíciles en 2022, en el momento de mayor alegría por la llegada de sus mellizos al mundo, el niño no sobrevivió al parto y solo volvió a casa con la niña, llamada Bella Esmeralda. La pareja ha transitado el duelo a su manera y con mucha privacidad.

Luego de varios meses, a casi un año de aquel momento triste, y después de varias semanas de la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita, la modelo argentina está lista para contarle al mundo más sobre ella, acerca de su personalidad y las actividades que realiza con sus hijos, luego de tan dolorosa pérdida en su familia.

Georgina es una fashionista con millones de fans

Son más de 47 millones de personas las que siguen a la influencer en Instagram. Desde allí, la sudamericana nacionalizada española adora compartir sus looks más fashionistas con los fans. Pero también es cierto, afirmado por ella misma en su documental, que ama combinar prendas deportivas con joyas y accesorios de lo más elegante.



El estilo de la pareja de CR7 es único y siempre luce elegante. En una de sus últimas publicaciones en la red social de Meta, se la pudo ver luciendo un vestido naranja ajustado al cuerpo y hasta los tobillos, y un pañuelo estampado en la misma tonalidad que aplicó en su cabeza.



El look de “Gio” se complemento con delicadas joyas como un reloj de oro, aretes medianos y un anillo, y un bolso negro de la firma Hermès. Además, la guapa mujer de 29 años presumió su nail look elegante, que no es otro que la manicura francesa, un clásico que nunca pasa de moda para estilizar las manos y combinar con cualquier outfit.