George R.R. Martin revela la gran diferencia entre La Casa del Dragón y Game of Thrones

George R.R. Martin no pudo escapar a la tiranía de las comparaciones, pero con la misma valentía con la que ideó y escribió la saga de Game of Thrones en 11 libros, para luego someterla a la pantalla, con el mismo coraje respondió cuál es la diferencia de la primera y su precuela, La Casa del Dragón.

Fue sencillo para George R.R. Martin afrontar semejante desafío, al verse obligado a comparar a Game of Thrones con La Casa del Dragón y no dudó en aprovechar la ocasión, para equipararse con los grandes de la literatura anglosajona sin ponerse colorado. Es el viejo adagio de que de una debilidad se puede sacar una fortaleza.

George R.R. Martin afirmó en una entrevista al New York Times, que la diferencia entre Game of Thrones y La Casa del Dragón es que “mi versión en el libro, Canción de Hielo y Fuego y Game of Thrones, son clásicos de la alta fantasía, al estilo de J.R.R Tolkien (El Señor de los Anillos) y de muchos, muchos escritores que le siguieron”.



La Casa del Dragon. Fuente: instagram @houseofdragon_hbomax

“La Casa del Dragón -comparó George R.R. Martin- es más una ficción histórica con algunos dragones. Es como una tragedia de William Shakespeare” (Romeo y Julieta). La revelación del novelista estadounidense de 73 años fue una bomba para el ambiente y para la nueva serie que acaba de arrancar.

Luego de la afirmación de George R.R. Martin: ¿Qué deben esperar los fanáticos ahora? ¿Qué La Casa del Dragón no cuente con la épica, la mística y la lucha entre el bien y el mal de Game of Thrones? El escritor, en un giro inesperado, acaba de poner a todos los fanáticos a leer Shakespeare, para descubrir de que se puede venir la flamante precuela.