La modelo Génesis Aleska, exnovia del reggaetonero Nicky Jam, rompió el silencio sobre el delicado problema de salud mental que padece, que la ha llevado a tener malestar físico como alopecia; la también influencer mostró impactantes fotos que muestran que no la está pasando nada bien.

Génesis Aleska dio de qué hablar recientemente porque versiones señalaron que estaba practicando brujería para hacer que su ex Nicky Jam volviera con ella, lo que le originó críticas en redes sociales, donde ahora expuso su problema de salud que asegura, la ha hecho perder su autoestima.

"He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente.He estado pasando por todo este proceso en silencio, sufriendo en silencio", con estas líneas inicia su conmovedor mensaje en e que relata sus malestares físicos y mentales.

"Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad", escribió, y posteó una serie de fotos que muestran la alopecia que padece.

¿Qué pasa con Génesis Aleska?

En su mensaje compartido en redes, la modelo detalla que vivió maltrato durante cinco años, y aunque no da a conocer el nombre del responsable, sí revela que por esta situación tiene miedo, pues esta persona la acosa desde hace tres meses que ella decidió cortar todo nexo con él, pero desde ese entonces ha ejercido un maltrato psicológico que ha ido en aumento.

"Esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo. Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo miedo de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo".

Aleska detalla que ya tomó acciones legales para proteger su integridad, pues a esa persona que la violentó ya le pusieron una orden de restricción; la venezonala aseguró que si mostró de esta manera su vida personal, fue para enseñar su caso a otras personas, para que abran los ojos y no tengan que sufrir las consecuencias como ella.

"Por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomadoacciones legales. Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aún así sus ataques no han parado y ha violado la ley. Él intentó solicitar una orden de protección en mi contra basada en mentiras patológicas y por ello se la negaron porque todos sus argumentos eran falsos.

Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuanto puede afectar la maldad, la crueldad, y la mala intención de alguien a otro ser humano.

Pero estoy dispuesta a buscar justicia y voy a seguir luchando por cada mujer, porque nadie merece pasar por esto. Gracias a mis hermanas, a mi familia por acompañarme y ayudarme a sobrellevar este proceso".



