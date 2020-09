Ganadores de los Premios Ariel 2020 en tiempo real

Con imágenes de actores y directores hablando sobre lo bonito que era asistir a la premiación en vivo, ver a los compañeros, apapachar a los ganadores y a los que sólo se quedaron en una nominación fue como los Premio Ariel 2020 dieron inicio con Verónica Toussaint y el cineasta Roberto Fiesco al frente.

Sin dejar pasar lo complicado que es hacer cine en México y más ahora sin ya contar con los apoyos gubernamentales dieron inicio y sin más, directamente se fueron a la primera categoría La primera categoría, Mejor coactuación masculina fue para Raúl Briones por "Asfixia".

Por medio de una video llamada el actor agradeció emocionado el apoyo que ha recibido desde su familia hasta sus compañeros. También le tocó las gracias a la Academia mexicana y la directora y producción.

Mónica del Carmen por "Asfixia" es la ganadora a la Mejor Coactuación Femenina dejando atrás a actrices de la talla de Dolores Heredia, Bárbara Mori y Ximena Romo.

La mala noticia es que el audio de la oxaqueña no sirvió, pero su premio se la harán llegar cuanto antes.

El Ariel para el Mejor Maquillaje fue para María Elena López e Itzel Peña García en la cinta "Ya no estoy aquí".

A manera de descanso, la producción hizo un video para que la gente viera cómo están entregando los Ariel a domicilio y hasta lo desinfectaron para que el actor o actriz pudiera tomarlo sin miedo a contraer Covid-19.

En la categoría al Mejor Cortometraje de Ficción quien alzó la estatuilla plateada fue "Las desaparecidas" de Astrid Domínguez Ortega, quien contó la historia de madres que día a día luchan para recuperar a sus hijas y que no saben dónde están.

"Quiero agradecer a todas las activistas, abogada y está dedicado a la madres que luchan todos los días por sus hijas...", aseguró Domínguez, quien se encontraba visiblemente emocionada.

"Lorena, la de los pies ligeros" de Juan Carlos Rulfo fue la ganadora al Mejor Cortometraje documental y el cineasta recalcó que en estos tiempos en donde el presupuesto se va a un proyecto que no lo ven tan viable como el Proyecto Chapultepec es de festejar y agradecer el premio.

Para el Mejor Cortometraje de animación, "Dalia sigue aquí" de Nuria Menchaca que fue hecho con más de 5 mil recortes de periódicos y más de dos años de sus vidas y que hablan sobre la desaparición de personas de manera forzada.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando la Academia hizo un merecido homenaje a las personas que día a día se juegan la vida en los hospitales para salvar a la gente del coronavirus

Daniel Jiménez Cacho fue uno de los invitados vía video llamada y con problemas en su audió los conductores prefirieron pedir cortar la llamada para volver a intentar restablecerla luego de presentar imágenes de la segunda cinta nominada como la mejor.

Una vez más al aire, Toussaint y Fiesco, dejaron a la Directora de la Academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas, Mónica Lozano quien habló sobre la importancia que tiene la cultura en el país y lo que el cine aporta no sólo en cuanto al entretenimiento sino en la creación de trabajo de miles de personas que están en frente y atrás de las producciones. También habló sobre lo que se está haciendo para dejar a un lado de la industria la violencia de género.

En su participación no dejó de lado la desaparición de los fideicomisos y pidió no dar un paso atrás e invitó a mantener juntos las ideas para ir en búsqueda de una nueva forma de obtener el dinero que siempre es necesario para las filmaciones. Por último pidió al gremio cerrar filas recordando que: "La cultura no debe pensarse como un gasto, no es un adorno...".

En la categoría a Mejor Efectos Especiales fue para la cinta Belzebtuh, cinta que también alzó el galardón a Mejores Efectos Visuales. Mientras que en la sección de Mejor Edición la ganadora de la noche fue para "Ya no estoy aquí" en donde Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra trabajaron para dejar lista la cinta.

Una vez más, los problemas de Daniel Giménez Cacho fueron evidentes y ni el segundo intento de su video llamada, no se pudo escuhar.

"Ya no estoy aquí" es la cinta de mayor nominaciones (13) se alzó como la Mejor en sonido.



MEJOR PELÍCULA

Kenya Márquez / Asfixia

Julio Hernández Cordón / Cómprame un revólver

Hari Sama / Esto no es Berlín

José María Yázpik / Polvo

Fernando Frías de la Parra / Ya no estoy aquí



MEJOR DIRECCIÓN

Kenya Márquez / Asfixia

Julio Hernández Cordón / Cómprame un revólver

Hari Sama / Esto no es Berlín

José María Yázpik / Polvo

Fernando Frías de la Parra / Ya no estoy aquí



MEJOR ACTOR

Benny Emmanuel / Chicuarotes

Xabiani Ponce de León / Esto no es Berlín

Armando Hernández / La paloma y el lobo

Luis Alberti / Mano de obra

José María Yázpik / Polvo



MEJOR ACTRIZ

Verónica Langer / Clases de historia

Edwarda Gurrola / Luciérnagas

Mariana Treviño / Polvo

Cassandra Ciangherotti / Solteras

Giovanna Zacarías / Sonora



ÓPERA PRIMA

Edgar Nito Arrache / Huachicolero

Carlos Lenin Treviño Rodríguez / La paloma y el lobo

David Zonana / Mano de obra

Axel Muñoz / Noches de julio

José María Yázpik / Polvo



COACTUACIÓN MASCULINA

Raúl Briones / Asfixia (Ganador)

Sóstenes Manuel Rojas / Cómprame un revólver

Daniel Giménez Cacho / Chicuarotes

Adrián Vázquez / Polvo

Juan Manuel Bernal / Sonora



COACTUACIÓN FEMENINA

Mónica del Carmen / Asfixia (Ganadora)

Dolores Heredia / Chicuarotes

Bárbara Mori / El complot mongol

Ximena Romo / Esto no es Berlín

Dolores Heredia / Sonora



LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

El guardián de la memoria / Marcela Arteaga

Familia de medianoche / Luke Lorentzen

Oblatos, el vuelo que surcó la noche / Acelo Ruiz Villanueva

Una corriente salvaje / Nuria Ibáñez Castañeda

Vaquero de mediodía / Diego Enrique Osorno



LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Día de muertos / Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano

Olimpia / J. M. Cravioto



GUIÓN ADAPTADO

Sandra Becerril / Desde tu infierno

Sebastián del Amo / El complot mongol

John Sayles y Guillermo Munro Palacio / Sonora



GUIÓN ORIGINAL

Julio Hernández Cordón / Cómprame un revólver

Rodrigo Ordoñez, Max Zunino y Hari Sama / Esto no es Berlín

David Zonana / Mano de obra

Alejandro Ricaño y José María Yázpik / Polvo

Fernando Frías de la Parra / Ya no estoy aquí



FOTOGRAFÍA

Alfredo Altamirano / Esto no es Berlín

Diego Tenorio / La paloma y el lobo

Tonatiuh Martínez Valdéz / Polvo

Serguei Saldívar Tanaka / Sonora

Damián García / Ya no estoy aquí



CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Adelina / Ana Portilla

Dalia sigue aquí / Nuria Menchaca (Ganadora)

Eclosión / Rita Basulto

El tigre sin rayas / Raúl Morales Reyes

Hant Quij Cölpaxl Hac (La creación del mundo) / Antonio Coello



CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

A 3 Minute Hug / Everardo González

Abrir la tierra / Alejandro Zuno

El valiente ve la muerte sólo una vez / Diego Enrique Ozorno

La bruja de Texcoco / Alejandro Paredes y Cecilia VIllaverde

Lorena, la de los pies ligeros / Juan Carlos Rulfo (Ganador)



CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

5:03 AM / Abril Schmucler

Encuentro / Iván Löwenberg

La bruja del fósforo paseante / Sofía Carrillo

Las desaparecidas / Astrid Domínguez Ortega (Ganador)

Una canción para María / Omar Deneb Juárez



DISEÑO DE ARTE

Carlos Lagunas / Belzebuth

Ivonne Fuentes / Cómprame un revólver

Diana Quiroz / Esto no es Berlín

Bárbara Enríquez y Carmen Guerrero / Polvo

Taísa Malouf Rodrigues y Gino Fortebuono / Ya no estoy aquí



EDICIÓN

Lenz Claure / Cómprame un revolver

Rodrigo Ríos Legaspi, XImena Cuevas y Hari Sama / Esto no es Berlín

Miguel Schverdfinger / Polvo

Valentina Leduc y Jorge García / Sonora

Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra / Ya no estoy aquí (Ganadora)



EFECTOS ESPECIALES

Ricardo Arvizu / Belzebtuh (Ganador)

Ricardo Arvizu / Feral

José Manuel Martínez / Huachicolero

Alejandro Vázquez / Sonora

José Martínez / Ya no estoy aquí



EFECTOS VISUALES

Othón Reynoso, Thomas Boda, Jonatan Guzmán, RIcardo Robles, Paula Siqueira, Juan Lazzarini, Amilcar Herrera, Cris Cruz, Eddie Mendoza, Cyntia Navarro / Belzebuth (Ganador)

Alejandro Iturmendi / Esto no es Berlín

Javier Velázquez / Huachicolero

Alejandro Miranda, Fantasm / Sanctorum

Sasha Korellis, Catherine Tate / Ya no estoy aquí



MAQUILLAJE

Roberto Ortiz / Belzebuth

Adam Zoller / Cómprame un revólver

Maripaz Robles y Cristián Pérez Jauregui / El complot mongol

Karina Rodríguez / Esto no es Berlín

María Elena López e Itzel Peña García / Ya no estoy aquí (Ganadoras)



MÚSICA ORIGINAL

Yolihuani Curiel, Sofía Orozco y Fernando Arias / Asfixia

Aldo Max Rodríguez / Belzebuth

Alberto Torres / Cómprame un revólver

Galo Durán / Sanctorum

Jacobo Lieberman / Sonora



SONIDO

Isabel Muñoz Cota, Christian Giraud, Alejandro de Icaza, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc / Belzebuth

Javier Umpierrez y Damián del Río / Esto no es Berlín

Alejandro Ramírez, Enrique Greiner, Miguel Ángel Molina, Raymundo Ballesteros y David Muñoz / La paloma y el lobo

Raúl Locatelli, Pablo Lach / Sonora

Javier Umpiérrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht / Ya no estoy aquí (Ganadora)



PELÍCULA IBEROAMERICANA

A vida invisível (La vida invisible) / Karim Aïnouz (Brasil)

Dolor y gloria / Pedro Almodóvar (España)

La odisea de los Giles / Sebastián Borensztein (Argentina)

Monos / Alejandro Landes (Colombia)

Retablo / Álvaro Delgado y Aparicio L (Perú)



REVELACIÓN ACTORAL

Azul Giselle Magaña Muñiz / Asfixia

Johanna Heidi Fragoso / Asfixia

Eduardo Banda / Huachicolero

Juan Daniel García / Ya no estoy aquí

Coral Puente / Ya no estoy aquí



VESTUARIO

Cynthia López / El complot mongol

Gabriela Fernández / Esto no es Berlín

Adela Cortázar / Polvo

Gabriela Fernández / Sonora

Magdalena de la Riva y Gabriela Fernández / Ya no estoy aquí



ARIEL DE ORO

María Rojo, actriz.

Lucía Álvarez, compositora.