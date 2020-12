Ganadoras de Mexicana Universal agradecen a Jones

Este domingo se realizó la transmisión de la final de Mexicana Universal, un certamen encabezado por Lupita Jones en el que 31 mujeres de distintos estados de la República compitieron por cuatro lugares: Mexicana Universal, Mexicana Universal Hispanoamericana, Miss Charm Internacional y Nuestra Latinoamericana Universal México.

Tan sólo unos días antes, la polémica envolvió no sólo al certamen sino a su cabeza, Lupita Jones, a quien exconcursantes como Sofía Aragón la denunciaron por violencia simbólica y falta de apoyo, sin embargo, esto no impidió que la nueva premiación se llevara a cabo.

Andrea Meza, nombrada Mexicana Universal 2020 y representante de México en la próxima edición de Miss Universo, evitó la polémica y, junto a las demás concursantes, agradeció el apoyo a su mentora.

“Siempre he creído y siempre me he guiado por las experiencias que yo vivo, que llegué a la concentración de Mexicana Universal con la mente limpia, abierta a dejar que la vida me sorprendiera y así fue, pero de una manera maravillosa, toda la experiencia fue muy buena, me ayudó muchísimo, (a Lupita) la considero una mujer que inspira; antes yo era una niña muy insegura y ver a mujeres tan fuertes me inspira y eso es lo que yo me llevo de Mexicana Universal y de Lupita Jones”, expresó en entrevista.

Andrea Bazarte (Monterrey) será representante de Mexicana Universal Hispanoamericana; Karen Bustos fue ganadora de Miss Charm Internacional, y Ángeles Castro (Oaxaca) fue coronada como Latinoamericana Universal México 2021.

“Ha sido un año difícil por la pandemia, la situación de los certámenes, el escándalo que ya sabemos, pero son oportunidades para preguntarnos por qué hacemos las cosas”, dijo Bazarte.