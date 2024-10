MORELIA.- Alexander Payne, ganador del Oscar por "Los descendientes" y "Entre copas", considera que está en peligro que el buen cine llegue a la pantalla grande.



"Todos los años hay muy buenas películas, hay productores y directores que mantienen viva la llama. Pero lo que nos falta y lo que está en peligro es lo que se presenta en los cines, no solamente en Netflix o la televisión. No soy experto para explicar por qué, pero eso está sucediendo", dijo el cineasta durante una plática con el público, en el marco del Festival Internacional de Cine que actualmente se desarrolla en la localidad.



"Con no estar en la sala se pierde el ver una película cómo se debe ver, en grande. Dios murió cuando apareció el cine, se dejaron de construir iglesias y se construyeron cines. El cine es una experiencia que se debe compartir con otros", añadió.



El también director de "Nebraska", quien se encuentra en el certamen como presidente del jurado de la sección oficial mexicana, señaló que para quienes quieren al cine, saben que éste sirve para conquistar a la muerte.



"Puedes, ahí, ver gente que se murió hace 100 años, es un milagro asombroso y creo que por eso todo mundo quiere asomarse en una película, porque es un segundo de inmortalidad", subrayó.



Hasta ahora, en su labor en el certamen fílmico, Payne ya vio más de la mitad de los títulos nacionales que compiten en la categoría.



"Y todas son muy buenas, estoy contento de informarles que el paciente (el cine nacional) está vivo, muy vivo", recalcó brevemente.



Payne estudió Historia y Literatura Latinoamericanas en la Universidad de Stanford, así como una maestría en Cine en UCLA. Sus ocho largometrajes han recibido un total de 24 nominaciones al Oscar, incluidas cuatro a mejor película y tres a mejor director.



No vería "Cien años de soledad"

Payne, quien está por adaptar "Final de juego", de Julio Cortázar, afirmó que ni por 10 millones de dólares vería la versión serie de "Cien años de soledad", basada en la novela del colombiano Gabriel García Márquez.



"La obra de él es infinita y hacerlo así, lo hace finita", expresó.



Durante el FICM (por sus siglas) el director ha recibido la Medalla de la Filmoteca de la UNAM a su trayectoria, al tiempo que develó una butaca con su nombre, la cual quedará en una de las salas de la sede principal del certamen.

rad