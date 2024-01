Galilea Montijo sigue de vacaciones junto a su novio, el modelo español Isaac Moreno, ambos recibieron el año en Bali, una isla en Indonesia, donde la conductora de 50 años posó en bikini y deleitó a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.

La conductora de "Hoy" ha colgado en sus redes algunas fotos de su paradisíacas vacaciones que incluyeron Japón y el madre de Besakih, el más importante, más grande y más sagrado del hinduismo balinés.

Desde hace unos días Montijo vacaciona acompañada de su nueva pareja, con quien ya aparece en redes sociales tras anunciar su divorcio con el político Fernando Reina, con quien duró 11 años casada y con quien tiene un hijo en común, Mateo.

Galilea Montijo luce sus curvas y a su novio

Feliz y plena es como ven a Galilea Montijo sus fans, quienes no dejan de felicitarla por "la pareja tan top" que hace con el modelo español de 45 años; sus compañeros del matutino de Televisa le aplauden el que esté viviendo al máximo, como su amigo Raúl Araiza, quien le escribió: "Yes carnala live well o sease que a huevoooo a vivir a full".

Cibernautas le desean lo mejor en este arranque de año, le chulearon al galán y el cuerpazo de ambos, así como las fotos que compartió en donde luce su figura en un bikini negro.

Galilea Montijo luce su figura en bikini a los 50 años. Foto: Instagram galileamontijo

"Hermosa mi reina linda sigue disfrutando, te mereces todo lo bonito de la vida". "La Gali parando todo el trafico en Indonesia. #diva". "Cuida mucho a la Gali, merece toda la felicidad del mundo mundial... pareja increíble".





