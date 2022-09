Galilea Montijo: Así son cada uno de los 3 hijos que tiene su familia ensamblada

Cada vez que puede Galilea Montijo presume de la bonita familia ensamblada que ha formado junto a su esposo, Fernando Reina Iglesias. Con él llevan diez años de amor y se han convertido en uno de los matrimonios más estables del ambiente. Con él la presentadora se convirtió en madre por primera vez.

Mateo es el único hijo biológico de Galilea Montijo. El niño ya cumplió los 9 años y es la alegría del hogar. "Tenía que estar 5:30 en el hospital, llego, a las 6:00 me empezaron a poner un suero que me daba unos dolores. Me acuerdo perfecto cuando íbamos entrando al quirófano, ya sabes yo diciendo: ‘Diosito, que todo salga bien'", recordó sobre su nacimiento.



En más de una oportunidad Galilea Montijo ha revelado que este momento de su vida superó todas sus expectativas. Pero también, ha señalado muchas veces que se quedó con ganas de tener más hijos propios. Sin embargo, cada vez que puede deja en claro que ella no es “mamá de uno, sino de tres”.

Cuando se casó con Fernando Reina, él ya tenía dos hijos con Paola Carus. Alexis y Claudio eran muy pequeños cuando la presentadora se casó con el político y empresario. Sin embargo, desde que llegaron a su casa ella los trató siempre como si fueran suyos también. Incluso Galilea mantiene una más que excelente relación con la madre de los niños.



Un ejemplo de la bonita familia ensamblada que Galilea Montijo formó fue cuando ella se presentó en un hotel, propiedad de Paola, para una sesión de fotos. En aquel entonces la conductora de “Hoy” llegó al hotel boutique de Acapulco y se deshizo en elogios para la ex de su marido.



“Felicidades mi @paolacarus Les va a ir Increíble”, escribió Galilea Montijo en su cuenta de Instagram. “Está padre que ella como mujer esté ayudando también al puerto y que esté invirtiéndole”, confesó algunas horas después en un canal local.