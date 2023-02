Galilea Montijo: 3 minifaldas de la conductora ideales para todas las mujeres

Los looks de Galilea suelen ser muy variados y unas de las prendas que más se repiten en sus outfits son las minifaldas y especialmente las de cuero. En una publicación compartida por la conductora, se la pudo ver luciendo esta ropa con botas de caña alta y con una blusa estilo deportiva estampada en tonos blancos y negros.

Casi 40 mil “Me gusta” y varios halagos de su círculo cercano, fueron los que aparecieron en aquella oportunidad. Algo similar ocurrió cuando lució otra minifalda de cuero con finos cordones en los laterales, algo que le dio un toque muy sensual a su outfit de día.



Con sus botas con aberturas y una chaqueta con solapas y tachas plateadas, “Gali” deslumbró a casi 50 mil personas que dejaron su “Me gusta” en la imagen. Quienes no se perdieron de elogiarla fueron Andrea Legarreta y Yanet García, que dejaron emojis de “fueguitos” y corazones para la actriz de 49 años.



Dejando de lado el cuero como material de la prenda destacada, la conductora de “Hoy” posó junto a Marisol Gonzalez luciendo botas bucaneras y una minifalda con diseño de solapa asimétrica en el frente. El look fue complementado con una camiseta negra y un chaleco tejido.



“Super chulas”, “Chulísimas”, “Bellas” y “Hermosas”, fueron algunos comentarios que cosecharon las dos divas de la televisión. Con estos outfits, Montijo deja claro que no hay edad para portar minifaldas y que solo es cuestión de actitud. Si bien es una prenda arriesgada y muchas mujeres se sienten inseguras para lucirla, no dejan de ser una tendencia que se renueva en todas las temporadas y que se puede combinar con distintos calzados para lograr looks formales, casuales, street style y hasta deportivos.