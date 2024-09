Gala Montes expresó el amor y agradecimiento que siente por su madre, a pesar de que antes de entrar a "La casa de los famosos México" hiciera público el distanciamiento que hay entre ellas después de que la actriz le pidiera que dejara de ser su mánager.

Gala, una de las favoritas del Team Mar para ganar la competencia, habló de cómo vivió su niñez siendo actriz, algo de lo que no se arrepiente, pues le agarró al gusto luego de que su madre, por necesidad económica, la metiera a ella y a su hermana a al ambiente artístico como extras.

Reconoció que lo único que reprocha es que desde muy pequeña la hicieron sentir la responsable económicamente de su familia, lo que la hizo sentir muy presionada, con emociones que ocultó y nunca canalizó.

Gala Montes fue encontró al reality con un diagnóstico de depresión y ansiedad, padecimientos que comparte con Arath de la Torre.

Telenovela salvó la vida de Gala Montes

Gala Montes reconoció que su protagónico en la telenovela "Vivir de amor" la salvó, pues justo en ese tiempo decidió separarse de su madre, por lo que su familia se desintegró.

"Yo no tenía control de nada, sólo pedía tener control de mis cosas, mi intención nunca fue dejar a mi mamá en la calle y que las cosas escalaran hasta donde tuvieron que escalar, porque mi mamá es la luz de mis ojos, siempre lo será y siempre veré por ella, sólo quiero mi dinero y quiero hacer de mi vida un papalote".

Conmovida, Gala reconoció que aunque en la fotografía de la telenovela "tenía una cara de perra", por dentro se estaba muriendo.

"Mi mamá me rompió el corazón, me salvó esta novela, le doy gracias a Dios, gracias a eso me paraba, si no, no sé qué hubiera pasado", reconoció.

Una de las fotos que quebró a Montes fue en la que aparece celebrando que su madre estaba libre de cáncer por segunda ocasión, y reiteró que espera que algún día, las rencillas con ella su arreglen, pues el amor que siente como su hija, sigue intacto.

"Extraño ver sus ojos, extraño verla sonreír, espero que esté bien, mamá te amo y siempre te amaré, me duele mucho lo que pasó pero sé que el tiempo pondrá en su lugar las cosas y espero que podamos sanar nuestra relación un día", dijo entre lágrimas.

Gala también habló de la ausencia de su padre y de cómo en el cumpleaños nueve de su sobrina se volvió a dar el reencuentro con él.

La actriz, también recordada como hija de Aurelio Casillas, en la serie "El señor de los cielos", ganó notoriedad entre usuarios seguidores del reality por haber enfrentado a Adrián Marcelo, exintegrante de la casa y con quien Gala tuvo varios desencuentros.

