Gael García dará voz a un villano en La balada del Fénix

“Quien no se suba y apoye, es un tonto”, dijo Gael García Bernal a los hermanos Arturo y Roy Ambriz, cuando los realizadores le invitaron a prestar su voz a un villano en una película animada.

El actor en historias como Amores perros y Cassandro aceptó casi desde un inicio hacer fuerte a La balada del Fénix, un filme de fantasía que es trabajado en stop motion y que está pronto a comenzar preproducción, y en la cual Gael interpretará a un tirano.

El stop motion es la técnica con la cual se crean marionetas a las que se mueve milimétricamente y toma fotografías, para que con 24 imágenes unidas se logre un segundo de movimiento.

Pinocho, de Guillermo del Toro, fue hecha de esa manera.

“Gael está arriba, no hemos podido grabarlo porque estamos esperando a tener el presupuesto completo, pero le llamó la atención ser antagónico, tuvimos la fortuna de hablar con él por vía zoom y es sólo cuestión de ver fechas, hasta hubo una idea de irlo a grabar a Italia”, comenta Arturo.

La balada del Fénix obtuvo algunas menciones especiales en el encuentro de coproducción que se llevó a cabo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Todo el diseño está avanzado, los animatics, la mayoría de voces grabadas, las canciones ya listas, y ya hay mucho trabajo para comenzar en cuanto se tenga todo”, establece Roy.

Cinema Fantasmas de los hermano Ambriz, junto con Cine Vendaval y Woo Films están unidas para la producción.

Con estreno

Los hermanos Ambriz son los creadores de la serie Sustos ocultos , de Frankelda, de Cartoon Network, y el cortometraje Revoltoso, ambos también con técnica stop motion.

Y todo parece indicar que la versión cinematográfica de la serie arribará este mismo año a las salas de cine bajo el título Frankelda y El príncipe de los sustos, que lleva casi dos años de trabajo.

Se trata de la primera película mexicana realizada en stop motion, la cual está apoyando el oscareado realizador tapatío Guillermo del Toro, para que ell trabajo tenga la mejor salida posible.

“Lo está haciendo para mostrar la película con contactos y eso, el año pasado fuimos a Annecy y nos invitó a cenar, vio varias escenas y le gustó que fuera una historia propia, no basándonos en cosas ya hechas y que no hemos dependido de nadie, nada de apoyos gubernamentales aunque no caerían mal, así que somos libres”, destaca Arturo.

La cinta repite las voces de la serie como Mireya Mendoza y Arturo Mercado Jr.

Para realizarla se diseñaron cosas como un set de más de 20 metros cuadrados en donde se construyó una cueva habitada por un mitológico grifo bicéfalo de seis metros, que se encuentra con un hada voladora de apenas 10 centímetros.

Más de 80 personajes, traducidos es unas 110 marionetas, conformarán la nueva producción fílmica que arrancó a finales de 2022 su rodaje en foros capitalinos.