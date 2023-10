Gael García Bernal, protagonista de Cassandro, también puedes verlo en estas 3 icónicas películas

Gael García Bernal, el talentoso actor mexicano, ha estado en el centro de atención gracias a su reciente interpretación en "Cassandro", pero su carrera en el cine se ha destacado en diversas producciones que se pueden disfrutar en plataformas de streaming. A continuación, repasaremos tres icónicas películas que cuentan con la actuación excepcional de Gael García Bernal y que están disponibles para ser disfrutadas desde la comodidad de tu hogar.

Una de las películas que no puedes dejar de ver es "Babel", una obra maestra dirigida por Alejandro González Iñárritu que te llevará a través de un cautivante relato interconectado de personas en diferentes continentes. La película aborda temas de comunicación, cultura y tragedia, y cuenta con un elenco estelar que incluye a Brad Pitt, Cate Blanchett, Rinko Kikuchi, Gael García Bernal y Adriana Barraza. "Babel" está disponible en Apple TV+ y promete una experiencia cinematográfica inolvidable.

Leer también: ¿Vale la pena ver "El exorcista: creyentes"? Vimos la película y aquí te contamos

Otra película que destaca en la filmografía de Gael García Bernal es "El Crimen del Padre Amaro". En esta película, interpreta a un joven sacerdote cuyas convicciones religiosas se ponen a prueba en un pequeño pueblo de México. La película aborda cuestiones de fe, moralidad y corrupción en la Iglesia. El elenco incluye a Ana Claudia Talancón, Sancho García, Luisa Huertas, Angélica Aragón y Damián Alcázar. "El Crimen del Padre Amaro" se encuentra disponible en HBO Max y ofrece una mirada provocadora a temas controvertidos.

Leer también: La película en Netflix con Keanu Reeves que no te dejará despegarte de la pantalla hasta terminarla

Gael García Bernal también se destaca en "La Mala Educación", una película dirigida por Pedro Almodóvar que explora temas de identidad y abuso en el contexto de un internado católico. En esta película, Bernal interpreta un papel intrigante que desafía las expectativas del espectador. El reparto principal incluye a Fele Martínez, Agustín Almodóvar, Javier Cámara y Daniel Giménez Cacho. "La Mala Educación" está disponible en Prime Video y ofrece una experiencia cinematográfica audaz y conmovedora.

Por último, pero no menos importante, está "No", una película que presenta a Gael García Bernal en un papel histórico. La película se centra en la creación de una campaña publicitaria para derrotar al dictador militar Augusto Pinochet en un referéndum crucial en Chile en 1988. La actuación de García Bernal en esta película es cautivadora y poderosa. "No" se encuentra disponible en Netflix y ofrece una visión fascinante de un momento histórico importante.