Gaby Spanic asegura que Telemundo encubrió presunta agresión sexual de Pablo Montero

Antes de ingresar a "La Casa de Los Famosos" en su edición de Estados Unidos producida por la cadena Telemundo, Gaby Spanic asegura, que todos los participantes hicieron pruebas psicológicas y firmaron acuerdos de confidencialidad, acuerdos y estudios que dice, no garantizaron su seguridad al interior del reality show.

“Cada fin de semana nos daban alcohol, en uno de esos momentos yo entré a un cuarto de fumadores donde había cámaras, ese señor (Pablo Montero) se metió a ese cuarto, empezó a agarrarme, me quitó el cigarro de la boca, me agarró los senos me agarró por el cuello, estaba muy pasado de copas, bueno no sé qué hora era yo empecé a gritar, fui al confesionario, Verónica Montes, fue la única que me apoyó, estaba muy mal, porque era alguien que conocía desde hace mucho tiempo, me caía muy bien, fue un abuso de confianza, fue algo muy fuerte”, relata en entrevista para EL UNIVERSAL.

Posterior a eso, asegura que Pablo Montero se disculpó y reconoció lo sucedido cuando, como describe la modelo y actriz, el actor se encontraba pasado de copas, pero Gaby Spanic ya se sentía vulnerada al interior de la casa, pues asegura que ningún miembro de la producción dio la cara ante los hechos.

“En el momento que yo entro al confesionario, solo el escritor fue quien entró, pero lo que hizo fue darme más alcohol, al día siguiente amanecí muy deprimida. Yo salgo a la semana siguiente del programa, y es cuando me entero que todo eso lo editaron pero no lo sabía, yo gritaba para que me sacaran, pero nada de eso pudo verse en televisión”, cuenta Gaby Spanic.

Gaby Spanic no piensa demandar a Pablo Montero

El proceso para contar su historia fue largo, un proceso de terapia desde que salió de la casa hasta que contó lo sucedido en el programa "Secretos de Villanas", proyecto de la cadena CanelaTV, donde participan Aylin Mujica, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y Laura Zapata, sin embargo los señalamientos no llegarán a otras instancias, pues Gaby Spanic asegura sería un proceso costoso emocional y económicamente.

El abogado quería cobrarme un millón de pesos, pero yo no tengo un marido millonario, me dio coraje, me dio impotencia. No voy a hacer nada, solo pude hacer esto en el programa (Secretos de Villanas) , gracias a que el abogado me dijo que no hay carta de confidencialidad que valga para tener esto en silencio, ahora estoy gratamente sorprendida de tantos mensajes de apoyo, hasta mensajes privados”, describe Gaby.

Con su mensaje ahora pretende hacer que otras mujeres que han atravesado momentos como los que ella atravesó alcen la voz para pedir justicia, y se empoderen contando su historia.

“Que no se queden calladas, a mi que me pasa esto que pudiera defenderme pero me da pereza, tengo un hijo y tengo que sacarlo adelante, la gente humilde lo que debe hacer es contar su historia, no ocultar no guardar silencio, porque guardar silencio te hace cómplice del agresor”, dijo Gaby Spanic.

Por su parte, Pablo Montero solo se ha posicionado a través del programa “Siéntese Quien Pueda”, donde el periodista Alex Rodríguez reprodujo mensajes de audio de las respuestas del cantante.

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así... Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, declaró.

