Gaby, leona en la vida real y en "Señora Acero"

Gaby Espino no es corrupta ni anda lanzando patadas, o usando armas, pero sí es una mujer que se vuelve leona cuando le tocan a sus hijos, como su personaje, Indira, en la serie Señora Acero.

“Indira no se parece en nada a mí excepto en eso, que defiende a sus hijos como una leona. Esa parte corrupta que viene de su pasado, de esas mentiras, se acaba cuando hablamos de su hijo, allí viene otra faceta de ella y allí es donde toca la fibra de este ser humano, esa parte de Indira la van a conocer gran parte de esta temporada”.

La cuarta temporada de Señora Acero se estrenó el lunes pasado a las 22:40 horas por Telemundo. Es protagonizada por Carolina Miranda (Vicenta Acero), Luis Ernesto Franco (Daniel Phillips), Ana Lucía Domínguez (La Tuti) y Gaby Espino como Indira Cárdenas, quien se encuentra al frente del Departamento de Seguridad Nacional y que es madre de Nicolás.

Cuando le ofrecieron este personaje, dice Gaby, no dudó en aceptarlo, ya que era algo completamente diferente a lo que ella había hecho en televisión.

“Yo venía haciendo personajes del mismo estilo, las novelas típicas, entonces con todo este rollo de las series de acción a mí me llamaba muchísimo la atención, comencé a estudiar defensa personal, manejo de armas, era súper difícil pero me encanta aprender nuevas cosas, disfruté mucho esta participación”.

Como madre de dos hijos, Gaby comparte sus tiempos entre la actuación, su vida personal y el trabajo actoral.

“Antes de ser mamá, he hecho todos los proyectos que he querido en mi vida, pero cuando te conviertes en mamá tienes diferentes prioridades. Yo tengo las mías y, para mí, mi familia es primero, mi vida personal es primero. Mis hijos van creciendo y yo como actriz voy escogiendo lo que más me aporte”.