Gaby Crassus se queda con el lugar de Laura Bozzo en Imagen Televisión

El destino de Laura Bozzo en Imagen Televisión sigue siendo un misterio. A pocos meses de que la peruana fuera anunciada con bombo y platillo como el nuevo talento de la televisora se ha dado a conocer que será sustituida por la conductora Gaby Crassus.

El pasado 18 de abril la conocida “señorita Laura” regresó a la televisión mexicana con un nuevo talk show; sin embargo a las pocas semanas de su estreno, la polémica presentadora tuvo que ausentarse para cumplir con otro compromiso de trabajo, pues antes de firmar con Imagen, ya había pactado su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos", reality que transmite Telemundo.

Lo que nadie se esperaba es que la estadía de Laura en la casa se prolongara más de lo debido, pues aunque ya ha estado nominada el público ha decidió salvarla. Según varias versiones, se dice que la conductora tenía planeado regresar a la empresa y su programa a principios de junio pero al no ser así, los ejecutivos tomaron la decisión de ya no esperarla y sustituirla por la expresentadora de Al Extremo.

Lee también: Así ha sido el interminable historial de pleitos entre Angelina Jolie y Brad Pitt

La noticia fue confirmada esta mañana durante el programa “Sale el Sol”, donde dieron la bienvenida a Gaby y revelaron que este próximo lunes 13 de junio dará inicio “Asuntos de familia”, emisión que ocupará el espacio al aire del show de la peruana.

Por si quedaba alguna duda, Gustavo Adolfo Infante fue el encargado de disiparla y dejó bastante claro que la relación de Bozzo con Imagen corre peligro.

“Es la nueva conductora del espacio que sustituye a la señora Laura Bozzo. Yo no tengo idea de qué sucedió con Laura y a mí no me corresponde saber o no saber la relación que tiene Laura con la empresa, pero a partir del próximo lunes estará Gaby Crassus”, dijo.

Mientras tanto, Bozzo continúa aislada en “La casa de los Famosos”, con la esperanza de ganar el premio final, que es de 200 mil dólares.

Lee también: Ella es Cazzu, la cantante argentina con la que fue captado Christian Nodal