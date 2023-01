Gaby Crassus rompe en llanto al recordar la muerte de su esposo, el actor Rodrigo Mejía

Casi se cumplen dos años de la muerte del actor Rodrigo Mejía, y su esposa, la conductora Gaby Crassus lo extraña demasiado y continúa en el proceso de asimilar su pérdida; Mejía murió por secuelas del Covid-19, tenía 45 años.

A travé de redes sociales, Gaby suele recordar momentos junto a Rodrigo y sus hijos, así lo hizo el primer año tras la muerte del actor, en su primer aniversario luctuoso, escribió:

"Un año sin ti Ro... y por ti febrero nos duele de más. No me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz...¿cómo pretendo no echarte de menos? si te amé de más...gracias por 12 años llenos de momentos inolvidables, gracias por tanto amor, gracias por no soltarme y darme fuerza para seguir adelante, y sobretodo gracias por dejarme la mejor parte de ti, a nuestros vikingos. Te amamos y extrañamos por siempre".



Instagram Gaby Crassus.



Gaby Crassus se quiebra en vivo

Como parte de un ejercico para soltar la muerte de un ser querido, la conductora accedió a participar dentro del programa "Sale el Sol", donde a través de una práctica para sanar, según señaló la especialista, Crassus se despidió de Rodrigo Mejía, actor de melodramas como "Mundo de fieras", "Fuego en la sangre" y "Cuidado con el ángel".

Desde el principio del ejercicio Gaby rompió en llanto al recordar a su esposo; inconsolable, reconoció que lo extraña mucho y que le duele que se haya ido tan pronto.

Lee también: Tras rumores sobre Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez reaparece en redes sociales

Cuabdo tuvo que contemplar una foto en la que aparece con sus hijos de espaldas en la playa, lloró nuevamente, pero afirmó que ella y sus hijos se quedaban en la vida; con indicaciones de la especialista, la conductora se fue calmando y reconoció que aún hay mucha tristeza en ella por la pérdida de su esposo.



Captura Sale el Sol.

Seguidores del programa consideraron cruel este ejercicio, y lamentaron la tristeza de la conductora, quien ha continudo en diversos programas en televisión tras la muerte de Rodrigo Mejía, quien vio a sus hijos por última vez un mes antes de fallecer.

Antes de la muerte de Mejía, la conductora sufrió el fallecimiento de su madre y de su suegro, igual por coronavirus; la despedida de su esposo fue muy emotiva en redes sociales luego de que el actor luchara en el hospital contra este virus durante un mes.



Instagram Gaby Crassus.

"Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer... fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto... Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen. Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo... todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor. Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre Bu".



rad