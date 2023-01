Gabriela de la Garza y Susana Zabaleta se convierten en hermanas en "Dos locas de remate"

Cuando puede y previo a subirse a los escenarios teatrales, Gabriela de la Garza repite varias veces la palabra “mierda” como una especie de buena señal, pues en el medio significa “mucha suerte”.

Pero ahora, en la puesta "Dos locas de remate", que volvió a abrir el telón este fin de semana en el Nuevo Teatro Libanés, no ha podido seguirla porque a su compañera Susana Zabaleta, no es algo que le importe.

“De las más de cincuenta y tantas funciones, creo lo hemos hecho dos veces, ella me deja aquí, sube, baja, se va. No soy supersticiosa, me adapto”, dice divertida la actriz., previo a la primera función del año.

La obra original de Ramón Paso, bajo la dirección de Manuel González Gil, cuenta el reencuentro de dos hermanas durante un evento doloroso, tras varios años de no verse.

Fue detenida en agosto pasado cuando las butacas se llenaban. Este 2023 seguirá, al menos hasta Semana Santa, con el esquema 15 por 15, es decir, funciones de viernes a domingo únicamente cada quince días.

La actriz de "¿Quién mató a Sara?" y "Monarca" subraya que no fue complicado retomar el texto casi medio año después de la más reciente exhibición y de las agendas laborales que cada una de ellas tenía.

“La primera vez que leímos (Zabaleta y ella) dije ¡ufs! a ver qué tanto se nos olvidó, pero la verdad es que tenemos ahí el texto, sí volteamos a verlo de repente (pero) nos acordamos bastante, tenemos buena memoria (risas). Ayer tuvimos un ensayo general, se nos fueron un par de cositas y ya, estamos listas”, recuerda.

El viernes ambas actrices partieron la tradicional Rosca de Reyes en el teatro, esperando el inicio de una buena temporada.

Gaby mezclará la obra con sus llamados en la nueva temporada de "El Capo", grabándose en Colombia.

“Estaremos yendo y viniendo, iniciamos con un par de semanas en la Ciudad de México entre noviembre y diciembre y ahora retomamos”, expresa.

