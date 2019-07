Gabriel Soto e Irina Baeva ya tienen club de fans.

La pareja “Soto-Baeva” ya tiene su club de fans y hasta perfil de Twitter les han creado. Con el nombre de “FamSotoBaeva” los seguidores de los actores Gabriel Soto e Irina Baeva se dedican a compartir imágenes y momentos importantes de los artistas. Apenas suman poco más de 100 seguidores pero el mismo Soto ya está enterado de esta página y hasta le da retuit a algunas publicaciones.

Adrián Uribe tripletea en Televisa.

Hace un año Adrián Uribe se jugaba la vida en el hospital, ahora recupera el tiempo perdido trabajando al triple, pues tan sólo en Televisa está al aire con los programas 100 mexicanos dijieron y Nosotros los guapos, y en agosto estrena ¿Quién es la máscara?, donde participa como juez al lado de Carlos Rivera, Consuelo Duval y Yuri. “No es que quiera presumir pero 100 mexicanos tiene muy buen rating”, comenta el actor.

Aislinn Derbez no es feliz en Instagram, sí en la vida real.

Aislinn Derbez ha dicho que no siempre está feliz como muestran sus fotos en redes sociales, pero durante la entrega del premio Ariel a la que llegó con su esposo, el actor Mauricio Ochmann, no paró de sonreír y compartir su felicidad. Eso sí, ambos prefirieron no responder cosas personales después de todo el alboroto que causó su texto en Instagram.