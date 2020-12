"La reacción de Tom Cruise que se dio a conocer muestra su verdadera personalidad. Es una persona abusiva", aseguró la actriz Leah Remini, luego de que se hiciera pública la furiosa respuesta del protagonista de "Misión Imposible", al sorprender a dos miembros del equipo de rodaje revisando imágenes en un computador sin respetar la distancia de seguridad para evitar contagios de covid-19.

En una declaración enviada al blog "The Underground Bunker" -manejado por Tony Ortega, periodista que escribe sobre Cienciología desde 1995-, la actriz de series como "The King of Queens" manifestó su opinión respecto a lo ocurrido la semana pasada, afirmando que solo era una estrategia publicitaria.

"A Tom no le importan las familias de su equipo; esto es todo para la publicidad. Tom no cree en los valores familiares", señaló Remini, en relación a la preocupación que el actor manifiesta respecto a la industria audiovisual y quienes viven de ella.

"Sin disculpas. Pueden contárselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches: ¡el futuro de esta pu... industria!", se escucha decir a gritos a Cruise en el audio publicado por The Sun.

"Apostaría a que hizo que le escribieran el discurso y que su asistente de Cienciología lo grabara y publicara", agregó la actriz, quien también sostuvo que de las palabras del intérprete se desprende que cree ser una figura divina.

"Tom parece pensar que Hollywood es incapaz de hacer películas sin su ayuda (...) La realidad es que cualquiera que esté trabajando en Hollywood hoy en día lo hace bajo estrictas pautas de covid (...) Tom Cruise no dicta cómo se hacen las películas, incluso si él parece pensar que sí", dijo Remini, quien perteneció a la Cienciología.



"Este es un actor con un poder enorme en el set de su película, este no es solo un tipo en medio de un lugar público enfrentándose a alguien por no usar una mascarilla. Este es Tom Cruise ejerciendo su poder, y amenazando y degradando a su equipo", añadió la actriz.

A juicio de la intérprete, el comportamiento del actor no es normal ni apropiado. "Solo desearía que alguien hubiera intervenido y hubiera hecho algo al respecto. Tenemos suficientes tipos que se mantienen al margen y permiten que este tipo de comportamiento continúe", concluyó.

nrv