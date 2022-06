“Fueron años para dejar la Cocaína”: Eduardo Videgaray y ‘El estaca’

Los comediantes Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal, mejor conocido como ‘El Estaca’, contaron los detalles de cómo las adicciones afectaron su vida y por qué decidieron dejar de ser consumidores de cocaína.

Ambos conductores se presentaron en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, que se transmite cada semana por YouTube y fue ahí donde hablaron de su carrera y cómo por años está de junto con las adicione.

“La cocaína es una mierda, se nos murieron varios amigos por ella y para quitárnosla nos costó un huevo”, aceptó José Ramón San Cristobal.

“Fueron años para dejar la cocaína”, agregó Videgaray.

Los también locutores contaron historias de cuando en su productora llamada “Torpedo films” fracasaron porque se la pasaban bebiendo alcohol y consumiendo drogas a diario.

“La primera sensación es: ‘está buenísimo y quiero más’, pero te crea una adicción bastante fuerte, para quitarla fue difícil. Yo comencé a boxear y a través del deporte fue que pude salir”, contó ‘El estaca’.

Entre otras vivencias compartieron la ocasión en la que un ejecutivo que era su amigo murió encima de su escritorio tras consumirla y cuando ellos, mientras trabajaban creando animaciones se ayudaban uno al otro para seguir inhalando la sustancia.

“Te encuentras con amistades con las que no debes andar y en lugares en los que no debes estar. La verdad es una hueva ser drogadicto. Me da gusto ahora no estar dentro de ese mundo por todo lo que es hoy el narcotráfico”, destacó el locutor.

Esta dupla ha estado desde hace varios años detrás de programas de televisión con comedia como “Resbalón” y hoy son uno de los podcast más escuchados con su proyecto llamado “La corneta”.

Además de este tema, del que advirtieron al público es mejor alejarse, también contaron sobre su infancia y sus vidas más allá del trabajo. A Videgaray se le cuestionó sobre su relación con su hermano Luis, quien fungió como titular de la Secretaría de Hacienda.

“No sé a quién le vaya mejor, pero seguro que yo me divierto más”, expresó Eduardo antes de asegurar que nunca se ha visto influenciado por su hermano para crear el contenido que comparte con el público.

