Fuego y riñas consumen a Pepe Aguilar

Este 2020 está poniendo a prueba a Pepe Aguilar. Apenas este fin de semana, un incendio se llevó mil hectáreas de su propiedad.

No saben aún como se originó, según compartió el cantante en sus redes sociales, pero terminó con 40 años de trabajo y una pradera artificial que era el orgullo de su difunto padre, Antonio Aguilar, conocido como el Charro de México.

"Es un atentado al medio ambiente al estado a la seguridad Nacional y del estado”, dijo el cantante..

El 13 de mayo, el creador de de “Por mujeres como tú” se convirtió en trending topic cuando se enfrascó en una pelea de mensajes en redes sociales con el cantante Natanael Cano, debido a una opinión emitida por Aguilar, cuando el Escorpión Dorado le preguntó qué pensaba de los llamados corridos tumbados.

“¿Qué está pasando con la música mediocre, chafa y pin...? Va a generar que venga una bonanza de artistas... que todos los chavos de esta generación que realmente son talentosos, que realmente son músicos y están creciendo con toda esta mierda, que digan: ‘yo voy hacer otra cosa’”.

Esto enfureció a Cano, de 19 años y representante de este género musical, quien aseguró que Pepe Aguilar no tenía idea de qué se trataban los corridos tumbados y además señaló que la carrera del cantante vernáculo estaba muerta, a lo que éste le contestó:

“Para empezar, con todo respeto, compa, ni lo conozco a usted, una canción en la vida he oído tuya, papacito. Dios te ayude, que te vaya muy bien, ni siquiera estaba hablando de ustedes, ni de un género ni nada... si tu piensas cuando digo que la música es pin... y chafa, me refiero a la música que haces, tienes un problema, la neta”.

En enero, Alejandra Guzmán tuvo un altercado con la prensa en el aeropuerto, expresando su molestia porque pudo haber salido lastimada con los empujones de los reporteros; entonces Pepe y Ángela Aguilar apoyaron la decisión de la rockera de no contestar y además el cantante señaló que los aeropuertos no eran los sitios correctos para una entrevista y los artistas no estaban obligados a atenderlos en esos sitios, y su hija agregó:

“Papá, tengo una idea, ¿por qué no hacemos un movimiento para que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos? No importa quién seas, no des entrevistas en los aeropuertos”.

A los pocos días, Pepe ofreció disculpas y aseguró que todo se trató de un mal entendido, que él seguiría atendiendo a la prensa donde sea y justificó a Ángela diciendo que aún era muy joven y le faltaba mucho por aprender.