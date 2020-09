"Friends", una serie de 26 años y con cameos inolvidables

El 22 de septiembre de 1994 se emitió el primer episodio de la serie "Friends", obra de Marta Kauffman y David Crane y que contó con las actuaciones de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Fue uno de los programas más exitosos de su época y en el 2019 The Hollywood Reporter la nombró como la mejor serie de todos los tiempos.

El primer episodio mostró a Rachel Green (Aniston) buscando la ayuda de su amiga Mónica Geller (Cox) para independizarse luego de abandonar a su expareja Barry en el día de su boda.. Por otro lado, Ross Geller (Schwimmer) se encuentra en depresión luego de que su esposa lo abandonara.

Además del reparto estelar, "Friends" contó con cameos de otras actores que le dieron más comedia al programa, es por eso que recordamos las cinco mejores apariciones de otras estrellas en la serie cómica que sigue sumando fans.

También lee: Así fue la inesperada reunión de actrices de ""Friends"" en los Emmy



Hugh Laurie

En el penúltimo episodio de la cuarta temporada, Rachel decide viajar a Londres para hablar con Ross acerca de sus sentimientos, pero en el vuelo se encuentra con un pasajero (Laurie) que la cuestiona por no dejar de hablar y por querer arruinar la boda de Ross.

Bruce Willis

El protagonista de películas como "Pulp Fiction", "Armageddon" y "Glass" participó en tres episodios de la sexta temporada de "Friends" donde interpretó a Paul Stevens, el padre de una exnovia de Ross. La aparición de Willis en la serie fue debido a una apuesta que hizo con Matthew Perry, quien interpreta a Chandler Bing, mientras filmaban la película "Falsas Apariencias". Dicha apuesta consistió en que si la cinta era un éxito, Bruce Willis saldría en "Friends".

Julia Roberts y Jean-Claude Van Damme

En la segunda temporada se estrenó un episodio doble con el nombre de "The One After the Superbowl", el cual salió el mismo día que se celebró el Super Bowl XXX.

El objetivo de estrenarlo después del partido más importante de la NFL era que se convirtiera en la transmisión más vista.

También lee: Los 5 capítulos de ""Friends"" en los que Ross Geller fue un patán

Además de Julia Roberts y Jean-Claude Van Damme, también participaron Brooke Shields, Chris Isaak, Fred Willard y Dan Castellaneta.

Brad Pitt

El cameo del protagonista de películas como "El curioso caso de Benjamin Button", "Bastardos sin Gloria" y "El club de la pelea" es considerado como el mejor del programa.

En el episodio nueve de la octava temporada, Brad Pitt dio vida a Will Colbert, un excompañero de escuela de Mónica, Ross y Rachel, a quien le tiene resentimiento puesto que ella se metía con su entonces sobrepeso, lo cual es la historia principal del capítulo.

Robin Williams

El ganador del Premio Oscar fue uno de los invitados improvisados para el programa. Robin Williams y Billy Crystal se encontraban en un proyecto muy cerca del set donde se grababa la serie, así que los productores decidieron invitarlos para que hicieran una aparición en el episodio 24 de la tercera temporada.

También lee: Retrasan de nuevo la esperadísima reunión de ""Friends"

Ahí mostraron la historia de un hombre que cree que su esposa le es infiel con su ginecólogo, una escena improvisada por ambos.