Frida Sofía se lanza contra su tío Luis Enrique: "aunque vengas de Silvia Pinal eres un naco"

Aunque Frida Sofía se mantiene alejada de la familia Pinal desde hace tiempo, la nieta de la primera actriz Silvia Pinal mostró su enojo tras filtrarse unos audios en los que Mayela Laguna, esposa de se su tío Luis Enrique, describe cómo saquearon joyas y cuadros valiosos de la casa de la actriz.

La hija de Alejandra Guzmán se fue con todo contra su tío, quien según los audios, "le robó" a su propia madre; aunque a través de un comunicado, la familia Pinal asegura que todo se trató de un plan para descubir qué amistad los estaba traicionando y estaba filtrando información privada a la prensa, medios de comunicación y cibernautas consideran que esto es falso, y que la familia Pinal miente para no volver a enfrentar otro escándalo.

Ni Alejandra Guzmán ni Sylvia Pasquel se han pronunciado al respecto, sólo Luis Enrique y Mayela a través de un comunicado, sin embargo, Frida, con su peculiar estilo, se lanzó contra su tío y admitió que por eso ella se alejó de la familia, pues no pertece a ese lugar.

Frida Sofía explota contra su tío

Frida recordó que ella siempre ha pensado que su tío Luis Enrique es una sanguijuela y un nini, y con los audios filtrados quedó comprobado, así lo contó a Gustavo Adolfo Infante.

"Literal, es tu mamá, ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia madre?, pero pues no tiene madre, nada, qué asco. Yo siempre le dije Leech Enrique, leech en inglés es sanguijuela, le queda perfecto, ¿no? , o el nini también, no sé cuál le va mejor", aseveró a través de unos audios que le mandó al comunicador.

Frida, que por diferencias con su madre vive sola en Estados Unidos, lamentó lo que habría hecho su tío y su esposa: fundir las joyas de oro de su abuela y venderlo, pues para ello, la pareja ya se habría comprado la maquinaria.

"Naquela y Leech Enrique, así como tomaron sus clasecitas de cómo fundir el oro y la plata, ¿por qué no tomas unas clasecitas pues de español nada más?, digo yo, qué desagradable neta, por eso me alejé, guacala, yo no soy parte de eso", admitió Frida, quien desde antes, dijo que pensaba negativamente sobre su tío.

"Él es la definición perfecta de un pinche gato, es un pinche gato muerto de hambre, c** y p** aparte: es una rata asquerosa", opinió.



Luis Enrique y Alejandra se llevan muy bien. Instagram Alejandra Guzmán.

Frida Sofía aseguró que no conoce a Mayela, pero que si se la encontrara en la calle, seguramente no podría contenerse.

"Gracias a Dios y por su propio bien no conozco a esa p** gata asquerosa, porque te juro que se me cruza y yo no sé qué voy a hacer, no sé qué pasa conmigo".

Finalmente, la nieta de Silvia Pinal, le mandó un contundente mensaje a su tío:

"Por más que robes y eso, jamás vas a disfrutar lo que es el lujo porque eres un gato, porque aunque vengas de Silvia Pinal eres un naco, gato asqueroso, y aquí es donde la clase no se define por dónde vienes, sino por cómo actúas y como neta eres, qué asco de ser es este cab**".

