Algo que los integrantes del grupo británico Franz Ferdinand disfrutan durante su estadía en la Ciudad de México es salir de su hotel, conocer la ciudad y empaparse de la cultura mexicana, vivencia que esperan reflejar en sus próximas canciones.

“Siempre es importante salir a observar, porque nunca sabes qué te vas a encontrar o qué experiencia puedes llevarte de algún viaje”, cuenta el guitarrista, vocalista y tecladista del grupo, Alex Kapranos.

La banda, que hoy ofrecerá un concierto en el Frontón México y que el fin de semana pasado abrió los shows de The Killers en el Estadio GNP, se dice fan de la arquitectura mexicana.

Lee también: Anne Hathaway enfrenta críticas por una entrevista de 2012 y se disculpa

“Es impresionante, todos los edificios tan diversos, disfrutamos mucho eso, sólo salir caminar, contemplar todo tipo de estructuras. Viajar a cualquier parte del mundo se refleja en las canciones”, añade Kapranos.

Para los artistas, visitar México es como un sueño que todo artista debe cumplir debido a la calidez y soltura que caracteriza al público mexicano.

“Es de fama mundial que el público mexicano es entregado y hace que los shows tengan más adrenalina que en otros países”, considera el cantante.

Bob Hardy, el bajista de la agrupación que toca temas como “Take me out”, coincide con su compañero.

“Sabemos que la gente aquí es muy fiel y si venimos de forma más recurrente nos beneficiará en muchos sentidos”.

Además de su gente, los músicos escoceses aprecian de la Ciudad de México los museos que consideran “de los mejores del mundo”.

“Eso no lo plasmamos en nuestras canciones pero nos nutre como seres humanos, cambiar o mejorar lo que somos y por consecuencia, viajar a cualquier parte del mundo se refleja en nuestras canciones”, agrega.

Interesados por los corridos

Aunque ni Hardy ni Kapranos se dicen enterados de lo que ocurre actualmente en la música mexicana, se han intererado en escuchar corridos a partir del éxito que han tenido dicho género en otras partes del mundo.

Lee también: Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, revela que fue abusado sexualmente por su exmánager

“Para nadie es un secreto que la música mexicana ha crecido mucho, y no es extraño, tienen una cultura enorme para explotar, necesitamos a alguien que nos recomiende más música, sabemos que su industria es muy importante”, dice Hardy.

La banda originaria de Escocia celebra más de 20 años de trayectoria, la cual festejará con el lanzamiento de su nuevo álbum The human fear (El miedo humano), que será lanzado en enero de 2025 y en el cual abordan este sentimiento.

“Todos enfrentamos miedos en nuestras vidas pero respondemos a ellos diferente. No hay vida sin miedo. No tendríamos una carrera musical si no tuviéramos miedo. Superar el miedo es lo que te hace sentir vivo, es la manera en que descubres quién eres, también, tu personalidad”, comparte Alex.