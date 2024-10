Francis Ford Coppola y su controvertida cinta “Megalópolis”, estarán presentes en el Festival Internacional de Cine de Morelia que arrancará el próximo viernes.

El director recibirá, además, el Premio a la Excelencia Artística como reconocimiento a su trayectoria de más de seis décadas, a lo largo de las cuales ha sido responsable de historias como la trilogía de “El Padrino”, “Apocalipsis” y “Drácula”.



“Megalópolis” es una epopeya romana ambientada en un imaginario Estados Unidos moderno. Diversos críticos de medios como Variety, Deadline, The Guardian y The Hollywood reporter la han tildado de aburrida, pretenciosa y monstruosa, pero con cosas valorables.



Es protagonizada, entre otros, por Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight y Laurence Fishburne.



Megalópolis comenzó a ser desarrollada por Francis Ford Coppola a principios de los años 80, cuando leyó sobre la conjura de Catilina, que tuvo lugar en el año 63 A.C. en la república romana.



“Tenía muchas ganas de escribir esta historia. Empecé a llenar cuadernos con ideas o cosas que me encontraba leyendo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es una reencarnación de la Roma republicana porque nuestros fundadores no querían un rey, sino que querían que fuera como la república de Roma”, dijo realizador en algún momento.

