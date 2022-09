Foto de Ricardo Montaner besando a su hijo cuando era niño, desata polémica y una demanda

Ricardo Montaner no se imaginó que una foto que publicó para celebrar el casamiento de su hijo Ricky, generaría tanta polémica en las redes sociales, al grado de que el cantante demandó a una psicóloga Florencia Rodríguez, que públicamente criticó dicha foto en la que Montaner aparece besándo en la boca a su hijo, cuando éste era un niño.

La imagen, inofensiva e inocente para muchos, generó la curiosidad de la psicóloga, que en enero la comentó en Twitter:

"En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido".

Esta opinión molestó al intérprete de "Me va a estrañar", así que le respondió, pero su contestación fue descalificada por varios cibernautas.

"Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar", respondió Montaner, a lo que Florecia reviró.

"Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar".

El debate, lejos de quedarse en Twitter ha llegado a los terrenos legales, pues el cantante demandó a la psicóloga por daños y prejuicios.

¿En qué consiste la demanda de Montaner?

Ricardo Montaner le envió a la profesional una carta documento donde la insta a ir a una “mediación por daños”. Ella le contestó a través de un video y catalogó la iniciativa del músico como “una amenaza legal directa contra una psicóloga que casualmente es mujer”.

Hace unos días, en el programa LAM (América), se informó que el papá de Evaluna envió a la psicóloga una carta documento en la que le anuncia que va a llevarla a una "mediación por daños". Con la foto de la carta documento en pantalla, en el programa que conduce Angel de Brito rememoraron lo que había pasado entre la profesional y el cantante, pero no brindaron mayores detalles del contenido de la demanda.

A través de sus redes, Florencia Rodriguez le respondió al cantante y volvió a externar su opinión sobre la foto y sobre la respuesta del velezolano.

"En las redes estuvimos hablando de cómo esto de besar a los niños en la boca puede ser una conducta abusiva porque se está rompiendo un límite personal del niño y puede tener graves efectos en su salud mental", explicó, mientras exhibía detrás de ella la fotografía de Ricardo besando al pequeño Ricky.

Rodríguez se refirió a la respuesta que le dio Montaner, la que la enviaba a "buscar ayuda psicológica" y señaló que eso podría tomarse como un mensaje violento.

"Se ocuparon de desinformar diciendo que yo había tratado a la familia como una secta, cuando no es un término que yo utilicé para hablar del tema", señaló.

Sobre la demanda, la consideró una amenaza directa, y refiere que lo que le respondió inicialmente en Twitter fue una agresión directa a su condición de mujer, cuando ella, profesional de la salud mental, externó su opinión sobre algo que él mismo hizo publico.

"Esta demanda significa para mí una amenaza legal directa contra una psicóloga que casualmente es mujer. Él en su tuit me agrede por mi condición de mujer y casualmente me inicia una demanda cuando recibí un montón de críticas terribles de parte de periodistas y de gente que habla sin fundamentos. En cambio, yo di una perspectiva desde la prevención y desde la salud mental".

Finalmente, la psicóloga defendió su postura sobre cómo prevenir el abuso infantil.

"Realmente no sé en qué va a quedar esta demanda, lo único que sé es que es un intento más de silenciar a las mujeres y a los profesionales de la salud que trabajamos en pos de prevenir y promocionar cuestiones que tienen que ver con un tema que afecta a gran cantidad de niños y mujeres, que es el abuso, la violencia, la falta de límites", finalizó.



