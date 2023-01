Florinda Meza relata la ocasión en que fue drogada en una fiesta y por los efectos sufrió una accidente

Florinda Meza, quien fue pareja del fallecido productor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, recordó la ocasión en que aparentemente fue drogada mientras celebraba la boda de Roberto Gómez Fernández y Chantal Andere: un episodio que más tarde la llevaría a a sufrir un accidente.

Recientemente, la también artista dio una entrevista a Adela Micha, en donde contó algunas anécdotas e historias de su vida profesional, sin embargo, entre ello salió a la luz que derivado al percance tuvo que reconstruirse la nariz.

La famosa comenzó relatando que en el 2001, cuando el hijo de Bolaños decidió consagrar matrimonio con la artista Andere, alguien le habría intentado poner algo en su bebida.

De acuerdo con la versión, la intérprete de Doña Florinda comenzó a sentir alfileres que le picaban en el cuerpo y taquicardia: “Sentía caliente la cara, y el corazón lo sentía en las orejas. Me sentía fatal”, dijo.

Meza también presentó problemas de visión, por lo que sospechó que algo no estaba bien y decidió abandonar la fiesta con Gómez, pero las cosas tampoco resultarían ya que el famoso estaba borracho y ella decidió manejar.

"Yo veía cómo la gente de pronto estaba lejos, lejos y luego sus caras se me acercaban, pero su cuerpo quedaba lejos, una cosa rarísima. Los semáforos, aunque estuvieran fijos, los veía como fuegos artificiales estallando, no lograba enfocar. Dije, 'tal vez si me pongo los lentes, ya vea bien', en ese entonces todavía no los usaba para manejar, pero se me habían olvidado en la fiesta”, recordó.

Debido a las aparentes alucinaciones, Meza iba en sentido contrario en la calle, lo que llamó la atención de un oficial.

“Iba en sentido contrario, una patrulla nos detiene, y me dice 'ah, bebió usted', le dije 'no, no, porque yo vengo manejando", explicó.

Tras esto, los oficiales lograron reconocerlos y les ofrecieron llevarlos a su casa en donde más tarde Florinda se rompería la nariz. Resulta que al llegar, la famosa no podía bajarse del carro, ya que las piernas no le respondían.

Afortunadamente uno de los vigilantes acudió a ayudarla pero el plan también fracasó.

Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta, pero se acerca mi perro, por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso, yo le ordenaba a mis brazos y no me obedecían, entonces me partí la cara", compartió.

Posteriormente, Florinda acudió al médico en donde le hicieron estudios y explicaron que en su organismo habían varios tipos de droga.

"Había cocaína, LCD y no sé qué cosas de metanfetaminas y no sé qué tanta cosa", dijo.

La actriz agregó que incluso ambos pudieron haber puesto su vida en riesgo durante el trayecto.

