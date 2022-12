Flor Amargo llora y lamenta que la ataquen por usar lenguaje inclusivo

Flor Amargo apareció llorando, sentada en una cama y con un traje azul, lamentando las críticas que ha recibido por usar el lenguaje inclusivo, y externando su pesar porque para muchas personas los no binarios no existen; entre lágrimas reflexionó sobre esta realidad que asegura, es dolorosa.

Sobre esta situación, la cantante adelantó cómo se llamará su nuevo disco.

"Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo, claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie".

Amargo lamentó que en muchos casos la sociedad presione para que la gente encaje en "ser hombre" o "ser mujer", cuando lo que importa es el alma más allá del cuerpo.

"Y a todas las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizá no encajan, pero a fuerza la sociedad te quiere hacer: ‘o eres hombre o eres mujer’, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti", expresó entre lágrimas.

El lenguaje inclusivo, también conocido como lenguaje incluyente, lenguaje igualitario o lenguaje no sexista, es una práctica lingüística que, además, de evitar ser sexista, incorpora a lo femenino, lo masculino y otras identidades. El lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro.



Críticas a Flor Amargo

Fans de la cantante están comentando dicho video, y muchos concuerdan con que aman la música de Flor Amargo, lo que hace en el escenario y toda la energía que contagia, sin embargo, no concuerdan con los temás personales que aborda en sus redes.

"Cada vez distorsionan más las cosas, solo hay hombres y mujeres biológicamente, no hay de otra, no es algo que puedas cambiar, que no te aceptes es diferente, tienes demasiado talento y por eso te admiro, pero haces mucho show y drama por algo que siempre ha sido así". "Yo te sigo por tu música, y si te sigo por tu música existes, el más grande compositor del mundo Juan Gabriel era gay y lo que nos gustaba era su música, y él nunca basó su fama por su preferencia sexual sino por su calidad artística, la pregunta que tendrías que hacerte es: ¿Soy buena artista? Si es sí, enfócate en eso. Saludos", se lee entre los comentarios.

Algunos le sugieren crear dos páginas, para que en una promueva su música y en otra los temas de sexualidad y género. Al parecer, la lluvia de comentarios negativos se dio luego de que Flor Amargo posteara historias en Instagram con una amiga en Los Ángeles, donde ambas se declararon no binaries.

"Muchos te comenzamos a seguir por lo talentosa que eres, por cómo interpretabas una canción. Viendo este tipo de publicaciones sólo harás que personas que pensamos diferente te dejemos de seguir. Deberías crearlos dos paginas, perfiles o canales. Uno que sea netamente música que es lo que a muchos nos gusta, otro que sea más personal donde digas o hagas que lo se te venga en gana", opina otra seguidora de Flor Amargo, inicialmente conocida por muchos como"la loca del Metro".



