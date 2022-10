Entre lágrimas, la cantante mexicana Flor Amargo reveló a sus seguidores que fue víctima de un fraude, pues unos estafadores le quitaron todos los ahorros que tenía destinados para pagar un seguro y otras deudas para fin de año.

Fue en redes sociales donde la intérprete de “Busco a Alguien” apareció con ojos llorosos y contó que tuvo una pérdida de 70 mil pesos.

“Hola, pues si ven que tengo lágrimas en los ojos es porque me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos que eran para pagar seguros, me quitaron todo mi dinero, era para eso y cosas que necesitaba pagar porque ya casi es fin de año”, dijo.

Lee también: Michelle Vieth festejó los XV años de su hija; Mitzy diseñó el vestido y Raquel Bigorra fue la madrina

Aunque la cantante pasó por un mal momento, rescató el aprendizaje que obtuvo de dicha experiencia, pues se trata de la primera vez que se enfrente a una situación así.

“Lloro, más que por la estafa... ahora que tengo 0.20 centavos en mi cuenta, porque saben…tengo lo más valioso, tengo un amigo que me ama y me quiere, se llama Leo”, dijo.

Flor agregó que cuando se pierde dinero es como si no se perdiera nada, sin embargo, la situación cambia cuando se van amistades o no te encuentras a ti mismo: “ Cuando te pierdes a ti, cuando pierdes la fe pierdes todo y yo les digo a todos los que están pasando por un momento difícil que confiemos”.

De acuerdo con su versión, recibió una llamada de un supuesto banco que le pidió hiciera algunas operaciones en su cuenta: “Marcan como si fueran de verdad. Te dicen deposite aquí, deposite allá, no le estamos pidiendo nada. Se tardan como tres horas o sea te hacen creerlo”, comentó.

Lee también: Se pospone la sentencia al actor Pablo Lyle por homicidio involuntario

La mujer advirtió a sus seguidores que se cuidaran de este tipo de delitos, pero que tampoco se alarmaran si llegara a suceder ya que el dinero es algo que se puede recuperar.

“Sirvió para valorar la vida porque yo sigo aquí, me pongo a tocar en la calle, pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad. ¿Cuánta gente no se suicida por bancarrotas?, hay que aprender a vivir cuando no hay y también cuando hay”, concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.