Fiona Palomo, una María que sueña con el amor

La idea, dice Fiona Palomo, era retratar a María como una adulta joven a quien de pronto le dicen que se va a casar con un hombre llamado José, de profesión carpintero.

Evidentemente hay algo de confusión en quien, de acuerdo con la religión católica, dará a luz a Jesucristo. Pronto la mujer tiene que partir de casa, pero lo hace convencida de que se trata de una etapa importante en su vida.

“Quise retratar a un personaje que no fuese un estereotipo. Ella quería que (casarse) fuese por amor, quizá también quería ayudar y estudiar. Fue hacer mucha tarea de cómo creció, cómo estudió siendo una jovencita de aquella época en Israel”, cuenta la mexicana.

El resultado se verá a partir de hoy en cines con la película Camino a Belén, en la que el antagónico Herodes recae en el actor español Antonio Banderas (Filadelfia).

La cinta hecha en inglés rompe con las tradicionales películas navideñas que tienen al nacimiento de Jesús como eje principal y, porque además, es musical.

La propia actriz de ¡Qué despadre! y Nada que ver interpreta y baila algunas canciones ya sea como solista o acompañada de Milo Manheim (Viernes negro), responsable de encarnar a José.

El filme fue dirigido por Adam Anders, escritor de las series Glee y High School Musical, en locaciones de Almería, España.

Para Fiona, verse personificada como la Virgen María fue como un sueño para ella.

“Quería que se sintiera como un ser humano, con un conflicto que todos podemos sentir. Luego estábamos en Almería, en la parte del desierto, donde no hay nada más que arena, había camellos y palmeras. Fue como viajar en el tiempo y era exactamente lo que yo de chiquita quería hacer”, detalla a EL UNIVERSAL.

“Canto cuando los personajes van cruzando una semana importante, otra (canción) con las que hacen de mis hermanas. Por supuesto que había nervios porque además de ser mi primer musical, estaba mucha gente involucrada que ha hecho cosas así”, detalla.

El temible Herodes

Con Banderas, quien hace al temible Herodes, no tuvo secuencias, pero sí convivencia en el set. Al español Fiona lo describe como un actor que estaba emocionado por la historia y con gran gusto por los musicales.

“Herodes entra porque hay un capítulo de la historia que es cuando ella tiene el sueño de que llega el ángel Gabriel y le manda un mensaje. Y eso mismo le llega a Herodes, de que habrá otro rey, y entonces manda matar a cada mujer y bebé para evitar eso”, apunta.

Camino a Belén tiene a Geno Segers (Yellowstone), Omid Djalili (La momia) y Rizwan Manji (Transformers) como los Tres Reyes Magos. La cinta es producida, entre otros, por Brandt Andersen (Everest) y Steve Barnett (300)

“Yo crecí con los Reyes Magos, dejándole leche y zanahorias a los camellos, era algo hermoso. Ahora para mí estar aquí, es precioso”, comenta Fiona.

“Todavía no me cae el 20 de lo que ha sido mi carrera (risas), no me doy cuenta. Comencé en México con la película ¡Qué despadre! (2022) y luego otras, me fui a España a hacer otra y sigo con más. De pronto mi mamá me dice: ‘¿te das cuenta lo que estás diciendo?’ La verdad es que todo ha ido llegando”, comenta.

Antonio Banderas interpreta al rey Herodes. Foto: Sony Pictures

Fiona es hija del fallecido actor Eduardo Palomo, quien en los años 80 y 90 era baluarte de la televisión mexicana en historias como La pícara soñadora y Corazón salvaje, cuyo personaje Juan del Diablo se le quedó para siempre, y de la también actriz y cantante, Carina Ricco.

En tv se le ha podido ver en series como Gossip girl Acapulco, como Viviana San Román, y recientemente como parte del elenco de La negociadora, para HBO Max, y Control Z, para Netflix.