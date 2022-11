Aleska Génesis, la expareja del cantante de género urbano, Nicky Jam, se encuentra en el ojo del huracán debido a que se filtró un video en las redes sociales donde la modelo presuntamente le está haciendo brujería al cantante, sin embargo, la polémica alrededor de la Venezolana volvió a surgir luego de que salieran a la luz otros materiales en los que la mujer es “fuertemente agredida” por Miguel Mawad, una de sus exparejas.

El nombre de la también influencer ha acaparado los titulares en días recientes, pues el estallido mediático se le fue encima cuando en un clip compartido en TikTok se escucha la “voz” de ella pidiendo ayuda a una bruja para recuperar el amor del intérprete de “El perdón”, situación que le levantó muchas especulaciones y la hizo blanco de críticas.

¿Aleska Génesis fue agredida por su expareja?

Génesis y Jam hicieron pública su relación en septiembre de 2021. La pareja se habría conocido a través de internet y posteriormente se reunieron para conocerse, sin embargo, el amor duró poco ya que el famoso confirmó la separación siete meses después.

Previo a que la modelo viviera su amor con el reguetonero, tuvo como pareja a Miguel Mawad, un empresario con quien estuvo cinco años y ahora se le “acusa” de haber maltratado a la modelo.

En los supuestos videos que circulan en Twitter y Tiktok, se observa a un hombre lanzando abruptamente a una mujer contra el suelo, para posteriormente agredirla.

Algunas personas especulan que los protagonistas de la impactante escena serían Génesis y Mawad, pero esto no ha sido confirmado hasta el momento.

En otro de los materiales que se hizo viral, se percibe al hombre arremeter contra un perro en repetidas ocasiones, la mascota pertenecería a Génesis, además se mostraron algunas capturas de conversaciones en las que presuntamente la modelo le advierte a su entonces pareja que en caso de que se muera el animal, lo denunciará, haciendo referencia al también malrato que la mascota habría recibido.

Por otra parte, el material audiovisual está acompañado de un audio en el que se escucha a "Mawad" pidiendo perdón a Aleska por su comportamiento.

“Estoy en la mier (...) y no dormí nada (...) Si no quieres verme está bien, pero yo te quiero ver antes de la sesión (de pareja) y quiero que la hagamos juntos, porque quiero leerte una carta mirándote a los ojos, en frente de la psicóloga, no quiero hacerlo a la distancia ¡Por favor, te pido misericordia de mí por última vez! Déjame darte un abrazo y verte antes de la sesión. Sé que me merezco todo esto, pero apiádate de mí una última vez”.

Cabe mencionar que no se tiene certeza de la identidad de quien filtró los videos, así como tampoco se tienen detalles de las fechas en las que ocurrieron los acontecimientos.

La pareja no habría terminado su relación en buenos términos, ya que esta también se vio manchada por rumores, conflictos y abusos a lo largo del tiempo.

De nuevo Miguel Mawad Drogado loco golpeando mujeres y q veo hasta mascotas y nadie hace nada BASTA YA

