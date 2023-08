Filme sobre parálisis mueve a Juan Pablo Medina

A Mariana Chenillo le gusta enfocar su lente de la cámara de cine en el lado más humano de las problemáticas. La directora mexicana ha plasmado desde los sentimientos de un grupo de jóvenes en Soy tu fan, hasta la frustración por la ceguera en Todo lo invisible.

Por eso, cuando conoció la historia de Lucca, un niño con parálisis cerebral que logró acceder a un tratamiento futurista con ayuda de sus padres, no soltó la idea de hacer una película.

Mariana Chenillo: “Sentimos que (la neurodiversidad) está lejos de nosotros cuando en realidad está muy cerca, todos estamos expuestos”

“Todos conocemos a alguien con cierto nivel de neurodiversidad y es algo que como sociedad no entendemos o sentimos que está lejos de nosotros cuando en realidad está muy cerca, no sólo porque podemos conocer a alguien que lo tenga, sino porque todos estamos expuestos en la vida a resolver dificultades”, dice Chenillo en entrevista.

La cinta Los dos hemisferios de Lucca está basada en el libro homónimo de la periodista Bárbara Anderson, madre de Lucca, quien viajó con su familia a la India para probar Cytotron, una nueva terapia tecnológica que trata de regenarar tejidos dañados.

“A los papás de Lucca no les daban esperanza en cuanto su desarrollo, a que llegara a una madurez y poder comunicarse, ellos se negaron a eso, fue doloroso porque nunca estuvieron conformes y tomaron decisiones hasta llegar a este tratamiento que parece de ciencia ficción”, cuenta la directora.

Actualmente Lucca ha aprendido a desarrollar sus capacidades, obtiene todos sus nutrientes necesarios a través de un botón gástrico y puede comunicarse a través de una tablet.

“Bárbara me compartió todo el material de cuando estuvieron en el primero de cuatro viajes a la India, el progreso de Lucca es increíble; ese registro y en fotos de todo lo que pasó, como cinco videos y 15 fotos cada día, durante un mes, una joya”, detalla Mariana.

Los responsables de dar vida a los valientes padres de Lucca en la ficción serán Bárbara Mori y Juan Pablo Medina. El actor asegura que decidió hacerlo en pro de las personas con discapacidad. En 2021 a él le amputaron una pierna debido a una trombosis, desde entonces ha sido ejemplo de superación y fortaleza.

Chenillo comenta que eligió a Bárbara Mori, con quien ya había trabajado en Todo lo invisible, por su entrega y valentía.

“Conocer la historia de Lucca y su familia me movió demasiado, saber lo que por amor uno está dispuesto a hacer y, sobre todo, darle visibilidad a tanta gente que se enfrenta a la discapacidad es una historia muy especial que cuenta con toda mi admiración”, destaca.

De acuerdo con el INEGI, en México alrededor de 7.7 millones de personas viven con discapacidad, de estos, 770 mil tienen el diagnóstico de parálisis cerebral infantil.

La cinta es parte del contenido nacional que llegará a Netflix este año, pero no es la única.

Que México se vea

A propósito del Día del Cine Mexicano, a celebrar mañana, por cuarto año, Netflix destaca la labor del talento nacional y anuncia estrenos, entre ellos a Yalitza Aparicio de vuelta en la plataforma.

La actriz que saltó a la fama con su debut en ROMA ahora integra elenco de La gran seducción, donde una comunidad intenta convencer a un doctor de que se mude a su pueblo, pues esto garantizará que una empresa invierta en un negocio que sostendría la economía del lugar.

El elenco lo completan Memo Villegas y Pierre Louis; llega a la plataforma el 30 de agosto.

Mientras, en los siguientes meses Darío Yazbek, Natalia Solián, Alexis Ayala y Anna Castillo estrenarán No voy a pedirle a nadie que me crea, dirigida por Fernando Frías de la Parra (Ya no estoy aquí).

Es adaptación de la novela homónima de Juan Pablo Villalobos sobre un mexicano que viaja con su novia a Barcelona para estudiar literatura, pero es involucrado por su primo en un “negocio de alto nivel” que convierte su estancia en una novela de humor negro.

Evolución femenina

Además de Chenillo, María José Cuevas (La dama del silencio: el caso Mataviejtas) y Elisa Miller (Temporada de huracanes) son cineastas involucradas en contenido de este año hecho en México.

Chenillo, de 46 años, resalta la presencia de más mujeres en la industria.

“El liderazgo de las mujeres hace lo suyo y todas hemos pasado por procesos femeninos importantes dentro del set, como la maternidad.

“Nos han visto estar embarazadas, amamantar e incluso perder un bebé, eso se está incorporando en un mundo donde supuestamente todo tiene que ser pura fuerza”, agrega.

En su cinta abordará el tema de la maternidad con especial cuidado. “Será fundamental, también el de la violencia obstétrica”.