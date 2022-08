FICM 2022: Estas películas integran la competencia

“Manto de gemas”, ganadora en la pasada edición del Festival de Cine de Berlín; “El norte sobre el vacío”, que estuvo en el mismo certamen, así como “Ruido” y “Zapatos rojos”, las cuales se exhibirán en San Sebastián, son algunos de los títulos que conformarán la competencia el 20 Festival Internacional de Cine de Morelia.

Esta mañana, el evento que se realizará en octubre, dio a conocer las 95 producciones entre largo y cortometrajes que integran sus secciones oficiales.

La resistencia social será uno de los ejes de la sección de largo mexicano, pues “Manto de gemas” aborda la historia de mujeres en busca de su hijos, al igual que “Ruido” de Natalia Beristáin; mientras, “El norte sobre el vacío”, de Alejandra Márquez Abella, toma como base la defensa que un hombre eso de su casa ante grupo de mafiosos.

“Zapatos rojos” narra el encuentro de un campesino con la gran ciudad, tras la muerte de su hija y “Huesera”, ve desde otro lado al tradicional sobre la maternidad.

“El FICM cumple dos décadas de ser una plataforma única para la promoción de las y los cineastas de nuestro país. Sus secciones en competencia permanecen como cimiento del festival, ya que nuestra misión es impulsar nuevos talentos mexicanos cuyas obras puedan cruzar fronteras culturales y estéticas”, indicó el certamen en un comunicado.

“Días borrosos”, de Marie Benito; “Dos estaciones”, de Juan Pablo González; “La hija de todas las rabias”, dirigida por Laura Baumeister; “Santa Bárbara” por Anais Pareto Onghena y “Trigal”, de Anabel Caso, completan las diez cintas de ficción mexicanas en competencia.

En la sección de largo documental mexicano están 14 títulos, entre ellos “Malintzin 17”, del desaparecido realizador Eugenio Polgovsky; la animación sobre migrantes “Mi casa está en otra parte”, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, así como “Teorema de tiempo”, ganador en la reciente edición del festival de Guanajuato.

“Ahora que estamos juntas”, de Patricia Balderas Castro; “Al son de Beno”, de Ilán Lieberman; “Breaking la vida”, dirigida por Abraham Escobedo Salas y “Mamá”, por Xun Sero, también están.

“Mi no lugar”, de Isis Ahumada Monroy; “Pedro”, por Liora Spilk Bialostozky; “Placeada. Historia íntima de una ex-sicaria”, de Alejandra Sánchez; Plegaria , de Roberto Olivares; “Sansón y yo”, de Rodrigo Reyes; “Un lugar llamado música”, de Enrique Muñoz Rizo y “Villa Olímpica. Recuerdos de un mundo fuera de lugar”, de Sebastián Kohan Esquenazi, completan la lista.

El 45% de las cintas participantes son dirigidas por mujeres, informó la organización.

El FICM se realizará del 22 al 29 de octubre en versión híbrida, con funciones presenciales en Morelia y virtuales a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

Selección completa

SECCIÓN MICHOACANA

Cortometraje

Cámara oscura | Yudiel Landa

Entre líneas | Juan Paulín

Fuego en el cielo | Mariano Rentería Garnica

Habitar | Sunya Itzia Madrigal Álvarez Ugena

Hombres de sal | Luis Armando Sosa Gil

La luz que llena el mundo | César Flores Correa

Metanoia | Ángel Olivares

Mi carrusel eres tú | Bernardo Rugama

Soy bosque (I Am a Forest) | Anna Soler Cepriá, Elida Maiques

Largometraje Documental

La Colonial | David Buitrpón Fernández

El río de los sonidos | Juan Carlos Oñate Chirot

SECCIÓN DE CORTOMETRAJE MEXICANO

Animación

VI | Andrea Robles

Bakeneko | Paola Alejandra Pantoja

Bouclette | Fernanda Lozada

Calavera | Luis Augusto

La ciudad | Camilla Uboldi, Andreas Papacostas

Los cuervos | Héctor Dávila Cabrera

La frontera | Christian Arredondo Narváez

Intervalos | Mitchelle Tamariz

Ironía | Ángel Badillo Esquivel

K8 | Miguel Anaya Borja

La melodía torrencial | José Luis Saturno

Las plantas también mueren | Andrea León

Tiempo en blanco | Garibay A.

Tonalli | Julia Granillo Tostado

Una película sin fin (A Never Ending Movie) | Esteban Hernández

Documental

3 días, 3 años | Florencia Gómez Santiz

Almas de fuego | Cristina Cabada

El cielo es muy bonito | Aracely Méndez

Las cosas que te digo (The Things I Tell You) | Daniela Silva Solórzano

…Esperanza | Mayra Veliz

Esta serena luz de la mañana | Emmanuel Tovar G.

La evaluación | Diego Enrique Osorno

Flora | Nicolás Pereda

Las huellas que vamos dejando | Andrés Alonso Ayala

Infancia desterrada | Alberto Arnaut, Diego Rabasa

Ir y volver | José Permar

Mira el silencio | Santiago Zermeño

Las nubes son de música | Enrique García Meza

Ñuhu | Julio César Saavedra Castro

La quemada | David Castañón Medina

Querían ser amados | Bernhard Hetzenauer

Trazos de silencio | Valentina Pelayo Atilano

Ficción

1/4 ante meridiem | Alex Noppel Briseño

Agustina | Luciana Herrera Caso

Aire | Kenya Márquez

Anonyme | Eduardo Sosa Soria

La Baláhna | Xóchitl Enríquez Mendoza

Bien parecidas | Mariel Cortés

Corpúsculo | Léa Soler

El cortometraje | José Luis Isoard Arrubarrena

Cuanacaquilitl (Diente de león) | Lorena R. Valencia

En cualquier lugar | Minerva Rivera Bolaños

Las frías sobras | Pablo Cruz Villalba

Frontera | Ana Fernanda Torres

Fuego fatuo | Verónica Marín Cienfuegos

Gracias, que tenga un buen día (Thank You, Have a Nice Day) | Rodrigo Olivar

Los hijos de Dios | Sebastián Torres Greene

Hora petrolera | Emilio Braojos

Ingrid | Albert Pons

La lengua y el olvido | José Lomas Hervert

Luz nocturna | Kim Torres

Mia | Karina Minujin

El peregrino | Rodrigo Ruiz Patterson

Por Magda | Carla Larrea Sánchez

Sans sommeil loin de chez soi | Axel Cuevas de Chaunac

Una mano bajo la nieve | José Esteban Pavlovich

Verano | Luis Pacheco, Rafael Ruiz Espejo

Verónica | Alejandro Puente

Wanderlust | Luis Pablos

Y los días pasan | Itzel Sacnité

